El Puerto acoge este viernes un homenaje a los trabajadores penitenciarios víctimas del terrorismo

Este viernes 9 de enero, a las 16:00 horas, se celebrará en El Puerto un acto homenaje a los trabajadores penitenciarios víctimas del terrorismo, concebido como un espacio de respeto, memoria y reconocimiento hacia quienes sufrieron la barbarie terrorista, así como hacia sus familiares y el conjunto del colectivo penitenciario.

Durante los años más duros del terrorismo de ETA, los funcionarios y funcionarias de prisiones desarrollaron su labor profesional bajo una amenaza constante, que condicionó profundamente su vida cotidiana: cambios de itinerarios para acudir al trabajo, extremar precauciones al llevar a sus hijos al colegio o afrontar cualquier desplazamiento diario en un clima permanente de alerta.

El homenaje se celebrará junto al memorial 'Dolor y Esperanza', inaugurado en 2023, un monumento que se alza en un enclave especialmente significativo por su vinculación histórica con el ámbito penitenciario, al encontrarse en una ciudad que alberga tres centros penitenciarios y que ha sido, durante décadas, un referente en la ejecución de la política penitenciaria española.

Este espacio, ubicado en Pozos Dulces y cerca del antiguo Penal de El Puerto, fue concebido como un lugar permanente de recuerdo para honrar la memoria de quienes dieron su vida por servir a la sociedad desde las instituciones penitenciarias y para que su sacrificio no caiga nunca en el olvido. El memorial simboliza, además, el dolor causado por el terrorismo y la esperanza en una convivencia basada en la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas.

El acto está organizado por ACAIP, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, y por la Fundación Athena, y contará con la asistencia de destacadas personalidades del ámbito político, social e institucional, así como representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo de ámbito nacional y europeo.

Entre los asistentes confirmados se encuentran representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), representantes de las Fundaciones Fernando Buesa y Jiménez Becerril, así como miembros de la Asociación Europea de Víctimas del Terrorismo y un miembro de Knowledge Hub de prevención de la radicalización de la Comisión Europea. Asimismo, asistirán los directores de los tres centros penitenciarios de El Puerto y el alcalde de la localidad.

Desde la organización se invita a toda la sociedad a asistir a este acto de memoria, que pretende rendir un homenaje sincero a quienes pagaron con su vida o sufrieron las consecuencias del terrorismo por defender el Estado de Derecho desde el servicio público penitenciario.

ACAIP y la Fundación Athena mantienen un compromiso firme y continuado con el recuerdo, la dignificación y la memoria de los trabajadores penitenciarios víctimas del terrorismo, impulsando iniciativas que eviten el olvido, preserven la verdad de lo ocurrido y reconozcan públicamente el sacrificio de un colectivo que fue objetivo directo de la violencia terrorista.