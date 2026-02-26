El Puerto acoge un taller sobre la modalidad de arrastre del Golfo de Cádiz

El Puerto ha acogido este jueves un taller sectorial centrado en la modalidad de arrastre del Golfo de Cádiz, una jornada de trabajo enmarcada en el proyecto RED ECOMAR Cádiz, promovido por la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (FECOPESCA) con la colaboración de GALPA Cádiz, en la que han participado profesionales del sector pesquero, comunidad científica y representantes de distintas administraciones públicas.

El taller ha sido presentado por José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda en representación de FECOPESCA, y por Juan Vázquez, responsable de Lonjas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, quienes destacaron la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector pesquero, la ciencia y las administraciones para afrontar los retos actuales de la actividad.

Durante la inauguración se puso de manifiesto la necesidad de escuchar directamente a los profesionales del mar para integrar su experiencia en los procesos de gestión y toma de decisiones, favoreciendo una pesca más sostenible y adaptada a los cambios sociales, económicos y medioambientales.

José Carlos Macías subrayó que “este tipo de encuentros permiten recoger el conocimiento directo de los pescadores y pescadoras y ponerlo en diálogo con el conocimiento científico, generando herramientas útiles que contribuyan a mejorar la sostenibilidad, la rentabilidad y las condiciones del sector”. Asimismo, destacó que “RED ECOMAR quiere consolidarse como un espacio común donde tradición e innovación avancen juntas hacia una pesca más fuerte y preparada para el futuro”.

Durante el encuentro, los participantes debatieron sobre la situación actual de la modalidad de arrastre en el Golfo de Cádiz, el estado de los recursos pesqueros, la adaptación a la normativa vigente, la sostenibilidad de la actividad y los principales retos sociales y económicos que afronta la flota.

Tras la bienvenida institucional, se abrió un espacio participativo en el que los asistentes intercambiaron conocimientos, compartieron experiencias y plantearon propuestas orientadas a mejorar la comunicación entre sector, comunidad científica y administraciones.

Durante la jornada también se presentaron los resultados de las encuestas previas realizadas a profesionales del sector y personal científico, que reflejan la necesidad de reforzar los canales de participación, mejorar la transferencia de conocimiento y avanzar hacia modelos de gobernanza más compartidos que permitan una gestión más cercana a la realidad de la actividad pesquera.

El taller puso sobre la mesa la importancia de reforzar una red estable de colaboración que contribuya a comprender mejor la evolución de los recursos, modernizar la actividad y poner en valor el producto pesquero local.

La jornada concluyó con la puesta en común de las principales conclusiones y con el compromiso de seguir impulsando nuevos espacios de participación dentro del proyecto RED ECOMAR Cádiz, orientados a reforzar la sostenibilidad y el futuro de la modalidad de arrastre en el Golfo de Cádiz