El Puerto acoge la cuarta jornada andaluza de rugby gradual con más de 700 participantes

El próximo sábado 17 de enero El Puerto será el epicentro del rugby base en Andalucía occidental con la celebración de la 4ª Jornada Andaluza de Rugby Gradual, un evento que reunirá a más de 700 niños y niñas de categorías formativas.

La jornada, organizada por el Club de Rugby Atlético Portuense, contará con la participación de clubes procedentes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario autonómico de rugby base.

Como principal novedad, por primera vez este torneo se celebrará de forma simultánea en dos sedes, una muestra del crecimiento y la magnitud del evento.

Las competiciones se desarrollarán en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, donde jugarán las categorías M6, M8 y M10 Águila Club, sede de la categoría M12.

Esta distribución permitirá ofrecer una mejor organización, mayor fluidez en los partidos y una experiencia más cómoda tanto para los deportistas como para las familias asistentes.

La Jornada de Rugby Gradual se enmarca en el modelo formativo del rugby, priorizando el aprendizaje, los valores y la participación sobre el resultado competitivo, fomentando el respeto, el compañerismo y la convivencia entre clubes.

Desde la organización se destaca el impacto social y deportivo del evento, que no solo promueve el deporte base, sino que convierte a El Puerto de Santa María en un referente del rugby formativo en Andalucía durante esta jornada.