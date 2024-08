Se publica un mapa con la localización de los pisos turísticos con licencia en El Puerto

Miembros de Ecologistas en Acción El Puerto han creado un programa que procesa los datos de viviendas de uso turístico de la Junta de Andalucía y usa la geo-referenciación que es pública para localizarlos. “Se hace necesario recordar que, por impactante que sea la imagen, esto sólo muestra los pisos turísticos con licencia, de los cuales ya hay más de 10.000 plazas en la ciudad, pero eso obvia la enorme cantidad de pisos turísticos que no tienen licencia y que no están siendo controlados por ninguna institución. Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de El Puerto están haciendo absolutamente nada para impedir el aumento de pisos turísticos ni la aparición de pisos sin licencia. No hay control alguno”, señalan desde Ecologistas en Acción, y añaden que "se puede ver cómo tras hacerse con casi todo el centro histórico empiezan a expandirse a las barriadas históricas de la ciudad, como Malacara o Crevillet e incluso ya por El Juncal o El Tejar. Estamos viendo cómo se hacen con la ciudad y nadie los está parando”, continúan.

Según los datos que aporta la Junta de Andalucía, El Puerto de Santa María, con 17 viviendas de uso turístico por cada mil habitantes, es la tercera ciudad de la Bahía detrás de Rota (32) y Cádiz (21) y muy por encima de Jerez (5) . Desde que comenzó a gobernar Germán Beardo en el año 2019, se ha incrementado el parque de pisos turísticos en 1.256 pisos y más de 8.000 plazas, con números récord en 2023, cuando se dieron 319 licencias, y el año 2024 que ya acumula más de 264 licencias con muchos meses por delante. Durante los dos mandatos del actual equipo de Gobierno se han concedido el 74% del total de las licencias de los pisos turísticos en la ciudad.

“Ante la saturación que empieza a sufrir Cádiz, y la enorme subida de precios, El Puerto se ha convertido en el próximo objetivo de los especuladores. Pero es que los pisos con licencia tampoco tienen control alguno por parte del Ayuntamiento, son negocios que no deberían existir en bloques residenciales, que destruyen la convivencia y que impiden a los vecinos y a las vecinas descansar y vivir con normalidad. Suponen la destrucción de la calidad de vida de la gente de El Puerto y en muchos casos llevan a la expulsión de portuenses que ya no aguantan más la situación. Ya hemos escuchado a muchas vecinas que han formado la nueva plataforma 'El Puerto Resiste', afirman desde Ecologistas.

“Bastante humo hemos tenido ya de este Ayuntamiento. Necesitamos que el próximo PGOM regule este tipo de negocios, y que se congelen de verdad las licencias con ordenanzas para ello y no sólo palabras vacías, como lo que anunciaron recientemente para maquillar el desastre actual. Se trata de dar la batalla para conservar una ciudad viva o perderla a los fondos buitres y a especuladores a los que nada les importa nuestra gente, nuestra naturaleza, nuestro futuro y nuestra historia”, finalizan.