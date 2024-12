El PSOE del El Puerto: "La subida de sueldo a Antonio Jesús Ruiz no se justifica"

El Puerto/El Grupo Socialista ha rechazado con su voto la subida de sueldo que el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha propuesto para el actual consejero delegado de Suvipuerto, el ex portavoz y ex candidato del Partido Andalucista Antonio Jesús Ruiz. El portavoz del PSOE, Ángel González, señala que “Ruiz no puede ser la solución a Suvipuerto: ni su labor ni sus funciones en la empresa ni tampoco su perfil profesional ni académico justifican esta subida, que supone que pase de percibir 14.000 a 43.000 euros”.

Tras haber preguntado sobre las razones por las que Beardo ha tomado esta decisión y "haber quedado en evidencia que no hay motivos que la justifiquen", los socialistas han manifestado su oposición a esta nueva subida, que se suma a las tres que se produjeron la semana pasada. La de los tenientes de alcaldes Danuxia Enciso y Enrique Romero, que han equiparado su salario al del resto de tenientes de alcalde, y lasubida del concejal de Policía Local, Jesús Garay, que llega ya a los 63.000 euros.

Según explica el PSOE en una nota, “estamos asistiendo a una situación que raya lo obsceno y, que en el caso que nos ocupa, el del ex portavoz y candidato del PA, es aún peor, al estar premiando a alguien que cuando pudo demostrar su valía y su capacidad de gestión en Suvipuerto, lo que hizo fue llevar a la empresa a una situación crítica”, ha indicado Ángel González.

Los socialistas también han preguntado por la actual presidenta de Suvipuerto, la concejala popular Leonor Caballero, quien parece ser que queda relegada a un segundo plano en su labor en la empresa.

“Beardo se ríe de todos al asegurar que esta subida es un ahorro”

El PSOE señala también que la Junta General de Suvipuerto la ha cerrado el alcalde Germán Beardo, quien ha tomado la palabra para, además de felicitar a Antonio Jesús Ruiz, "asegurar sin escrúpulo alguno que esta subida supone un ahorro de unos 29.000 euros". Afirmación que el portavoz socialista ha calificado de “absolutamente reprobable y una verdadera chulería del alcalde, que sigue instalado en su soberbia y prepotencia. Con este tipo de afirmaciones queda patente su desprecio al resto de miembros de la Junta General, en particular, y a los portuenses, en general”.