El PSOE denuncia la "situación extrema" en el servicio de parques y jardines de El Puerto

El portavoz y secretario general del PSOE portuense, Ángel González, ha denunciado las condiciones extremas en las que se encuentra el mantenimiento de nuestros espacios verdes “por la inacción y el pasotismo del alcalde, Germán Beardo, y de su concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, quienes, a pesar de conocer la situación, no han movido un dedo para tratar de buscar una solución”.

Ángel González, junto a miembros de la ejecutiva socialista, celebró un reciente encuentro con el comité de empresa del servicio municipal de parques y jardines, en el que los representantes de los trabajadores informaron al PSOE sobre la situación actual del servicio.

Por un lado, los trabajadores han puesto de manifiesto la precaria situación del actual contrato, destacando que, a pesar de haberse adjudicado recientemente, no se han implementado mejoras que ayuden a que nuestros vecinos vean los jardines y las plazas de su ciudad cuidados y mantenidos como merecen.

De hecho, como indica González “es habitual y, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ver parques, jardines y plazas desatendidas, abandonadas o sin el mantenimiento adecuado. Un hecho que no podemos permitir por más tiempo y más aún ahora cuando por fin el servicio ha sido adjudicado”.

El portavoz señala también que “nos encontramos con una plantilla muy corta en número, teniendo que compartir el cuidado de los parques y jardines con el servicio de recogida y protección de animales. Lo que además se suma a que muchos de los trabajadores están ya próximos a la edad de jubilación y como ellos mismos aseguran, en estas condiciones es imposible mantener nuestra ciudad”.

Otro de los asuntos que preocupa a los trabajadores, son los problemas que están teniendo con sus nóminas desde la entrada de la nueva empresa, indicando que se ha dado el caso de que parte de la plantilla ha percibido salarios por debajo de los 600 euros, además de denunciar que hay bajas que no se cubren, así como problemas a la hora de aplicar conceptos.

Como reiteran los trabajadores “estas y otras tantas cuestiones han sido trasladadas al concejal Millán Alegre quien, hasta el momento, no ha actuado. Por ello, y entendiendo que el alcalde debe tomar cartas en el asunto y no seguir permitiendo el abandono y la precarización de un servicio tan importante como éste, desde el PSOE pedimos a Germán Beardo que actúe de manera urgente, porque nuestros barrios ya no aguantan más y los trabajadores no pueden seguir en estas condiciones”.