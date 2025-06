El PSOE denuncia que El Puerto pierde otra ayuda para los autobuses por no tener contrato

El Puerto/El secretario de Movilidad de la ejecutiva municipal socialista, Francisco Corbacho, ha lamentado que “de nuevo, El Puerto pierde otra ayuda para los autobuses urbanos por tener el contrato caducado”. En esta ocasión, se trata de las ayudas convocadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la gratuidad del autobús urbano para los menores de 15 años.

Desde el PSOE explican que “este es otro ejemplo de cómo la incapacidad y la incompetencia del gobierno de Germán Beardo tiene consecuencias directas para los portuenses, quienes ven cómo no se puede acceder a estas ayudas de las que, sin embargo, sí se benefician 141 municipios de nuestro país, pero no El Puerto”.

Francisco Corbacho señala que “la razón por la que no podemos optar a esta subvención es no tener en vigor el contrato de autobuses, que lleva varios años caducado, algo que debería sonrojar tanto al alcalde como a su concejal de Movilidad, el recién estrenado Jesús Garay, o ‘el bien pagado’ como le llaman ahora; y, por supuesto al resto del gobierno y al séquito de cargos de confianza, que por muchos que sean y muy altos que tengan los sueldos, no son capaces de sacar la gestión municipal adelante, como es evidente”.

Ya en 2022 se perdió una subvención del gobierno de España para el autobús urbano, en 2023 se perdió otra; posteriormente se ha perdido otra para la adquisición de vehículos eléctricos, y ahora esta otra para la gratuidad a menores de 15 años. “Ayudas todas éstas que podrían servir para mejorar el servicio y ofrecer calidad tanto a los usuarios como a la propia plantilla, que vienen sufriendo las continuas averías, el mal estado de los vehículos, los aires acondicionados estropeados, las puertas averiadas o las rampas defectuosas, por citar algunas de las situaciones en las que se ven cada día”, ha indicado el secretario de Movilidad socialista, quien añade “y ello, por no hablar de las líneas, las frecuencias y los recorridos”.

Por ello, subraya que “es urgente y prioritario que el nuevo pliego salga ya, y dé respuesta a las numerosas carencias que tiene hoy el servicio de autobús urbano que, desde luego, no es propio de una Gran Ciudad como ha denunciado recientemente la Flave”.