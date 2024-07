El PSOE denuncia "graves consecuencias por la falta de gestión en Servicios Sociales", en El Puerto

El PSOE de El Puerto de Santa María ha denunciado "las graves consecuencias que está teniendo la falta de gestión de Germán Beardo en materia de Personal", con especial incidencia en los Servicios Sociales que se prestan desde el Ayuntamiento.

Según han podido conocer los socialistas “a pesar de los anuncios de refuerzo e incorporaciones que vienen haciendo desde el gobierno local, la realidad es que los Servicios Sociales municipales no están siendo favorecidos por estas incorporaciones y se están dando situaciones de retrasos y falta de servicios con consecuencias muy graves para las personas con mayores necesidades, que son las usuarias de Bienestar Social”.

En concreto, desde el PSOE explican que “la implantación de la tarjeta monedero para ayuda a la alimentación no se está otorgando en nuestra ciudad, cuando en otros ayuntamientos vecinos ya han realizado su tarea y las están dispensando”. Al respecto, según informan los socialistas “estas tarjetas no se están dando por no haber personal suficiente para realizar los informes y la documentación necesarios”.

Además, al encontrarse el área de Bienestar Social bajo mínimos, la tramitación de la Dependencia, "que ya de por sí es desesperante por sus retrasos, está sufriendo de manera directa la decisión de no haber puesto en marcha ya la bolsa de trabajadores sociales, que tanto vendieron a bombo y platillo".

Como el PSOE denunció la semana pasada, "tampoco se han cobrado aún las ayudas sociales, que siguen sufriendo retrasos, para desesperación de las familias que las necesitan. A día de hoy siguen debiéndose las de los meses de mayo y junio".

Con este panorama en el área más sensible de todo el Ayuntamiento, desde el PSOE sostienen que “es evidente que la gestión de Beardo y su equipo, compuesto por 14 concejales y 15 cargos de confianza, se está basando exclusivamente en titulares y anuncios que no llegan a materializarse en la vida de los portuenses. Y, en el caso que nos ocupa, con familias y personas vulnerables por diferentes motivos, sus consecuencias son aún más sangrantes”.

Los socialistas exigen que, "sin más dilación, se refuercen de una vez los Servicios Sociales y se dé respuesta a la ciudadanía, que está sufriendo la incapacidad de los actuales gobernantes, con Germán Beardo, Javier Bello y Carmen Lara como los principales causantes de este caos en el área".