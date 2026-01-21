Proliferan las autocaravanas en torno a la avenida de Fuentebravía, en El Puerto

Vecinos del entorno de la avenida de Fuentebravía, en concreto de las calles más cercanas a los nuevos supermercados que han abierto en la zona, han querido llamar la atención sobre la proliferación, en los últimos meses, de las autocaravanas en la zona, sobre todo coincidiendo con temporadas vacacionales como las recientes fiestas navideñas y los fines de semana.

Estos vecinos aseguran que calles como La arboleda perdida están sufriendo esta situación, que hasta ahora se limitaba a zonas muy concretas como el estacionamiento de la Pasarela o la zona de La Puntilla. Consideran que no son zonas adaptadas para ello, ya que es habitual ver en torno a los nuevos supermercados a personas haciendo vida allí, dando una imagen de la ciudad poco apropiada y anárquica. La mayoría de estas caravanas tienen matrículas de fuera.

Algunos de los vecinos que se han puesto en contacto con este periódico trasladan su malestar por el hecho de que pueda haber personas viviendo durante semanas en estas caravanas junto a sus viviendas, ocupando un espacio público y sin saber cuánto tiempo van a estar allí.

La presencia de autocaravanas en la ciudad ha venido siempre acompañado de una cierta polémica, ya que el único punto realmente autorizado para ello, que ofrece todos los servicios necesarios, es el camping de La Puntilla, aunque durante muchos años se ha tolerado su estacionamiento en el parking Pasarela. Aún así, en el año 2018 la empresa municipal Impulsa El Puerto, ya desaparecida, acordó prohibir el estacionamiento de autocaravanas en dicho parking, ya que se entendía que era peligroso al ubicarse junto a un río y también por entender que se le estaba haciendo la competencia desleal al camping de La Puntilla.

La explanada de La Puntilla es otro de los puntos favoritos para estos vehículos, algo que también en verano suele levantar quejas, ya que se trata de espacios públicos que no están preparados para ello.

En estos momentos el parking de la Pasarela sigue acogiendo caravanas, aunque muchas menos que durante la temporada alta turística, cuando son muchos los vehículos de este tipo que deciden estacionar allí.

El pasado mes de agosto el pleno municipal dio luz verde a una propuesta de Vox El Puerto mediante la que se solicitaba que se regulara el uso de las autocaravanas, algo que si bien salió adelante no se ha llegado a poner en práctica.

La moción planteaba establecer normas claras de uso y un régimen sancionador ante prácticas incívicas, como vertidos incontrolados, ocupación indebida del espacio público o pernoctaciones fuera de los espacios habilitados.

Desde el gobierno local, por su parte, aseguran no tener conocimiento de estas quejas vecinales del entorno de la avenida de Fuentebravía, aunque los vecinos aseguran haber llamado para dar parte de la situación.