El programa de Radio Puerto 'Calle Lechería' da a conocer sus galardones 2026

El programa flamenco de Radio Puerto, 'Calle Lechería', ha hecho públicos sus galardonados para el próximo año, por sus méritos en la difusión del flamenco. La entrega de los premios será a mediados de marzo en la sede de la joven peña Al Alma, ubicada en uno de los bodegones de la Plaza de Toros.

En esta ocasilos los premios han recaído en Juan Carlos Muñoz, escritor de San Roque con una larga trayectoria y libros publicados; Manuel Sierra, docente de Huelva, fundador y creador de la Escuela Flamenca de Paymogo; José María Castaño, flamencólogo de Jerez que a través de 'Los Caminos del Cante' y otros medios de comunicación es todo un referente de sabiduría en el flamenco; Antonio Cristo Ruiz, escritor e investigador de El Puerto, y todo un referente de sabiduría y vivencias de la cultura flamenca; la Peña Flamenca 'Los Cernicalos' de Jerez, entidad decana de la provincia de Cádiz por su gran labor de difusión del flamenco; Juan Fernández, bailaor de El Puerto que lleva el nombre de nuestra ciudad y el flamenco por todos los rincones del mundo; Miguel Salado, guitarrista de Jerez on una trayectoria intachable que ha acompañado a los más grandes del cante y a su vez un gran docente de esta disciplina; y por último un reconocimiento de honor a todo un referente en el cante y una de los grandes baluartes de la gran época dorada del flamenco, María Vargas Fernández, de Sanlucar de Barrameda.

La entrega de los premios será el 20 marzo en la sede de la Peña Al Alma, a las 20:00 horas, y la asistencia será por invitación.