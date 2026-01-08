El Programa de Envejecimiento Activo arranca este lunes en El Puerto con una amplia oferta de actividades para mayores

El Programa de Envejecimiento Activo, impulsado por la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Servicios al Mayor, dará comienzo el próximo lunes 12 de enero con una amplia oferta de actividades dirigidas a las personas mayores de 60 años de la ciudad. Esta nueva etapa del Programa se prolongará hasta el 30 de junio de 2028, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de este colectivo y garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

La oferta de actividades incluye zumba, risoterapia, estimulación cognitiva o talleres de memoria, así como salidas y visitas socioculturales, entre otras propuestas diseñadas para favorecer el bienestar integral de los mayores, que incluyen también la formación continua en competencias digitales a través del proyecto “Yo Conecto”, que se desarrollará de manera quincenal hasta el mes de mayo. Esta iniciativa, gratuita y certificada por la Fundación Cibervoluntarios, tiene como finalidad acercar el mundo digital a las personas mayores.

La edil de Bienestar Social, Carmen Lara, ha subrayado que el objetivo principal del Programa es mantener activas a las personas mayores, partiendo de la premisa de que la actividad es la base de una vida saludable y una herramienta clave para prevenir el deterioro físico, cognitivo y emocional. Asimismo, el Programa promueve una visión positiva de la vejez, entendida como una etapa idónea para el aprendizaje, el crecimiento personal y el disfrute, fomentando además el sentimiento de pertenencia al grupo y el apoyo mutuo entre los participantes.

La ejecución del Programa de Envejecimiento Activo ha sido adjudicada a la empresa 'El Duende Animación Sociocultural'. El desarrollo de las actividades se llevará a cabo de forma simultánea en dos centros municipales dependientes de la Concejalía: el Centro de Servicios Sociales Francisco Guerrero Aragón, ubicado en la barriada de Los Frailes, y el Centro Modesto Serrano, situado en la calle Micaela Aramburu.

El plazo de inscripción, abierto desde el pasado mes de septiembre, continúa activo. Las personas interesadas pueden formalizar su participación de manera presencial en el Centro Francisco Guerrero Aragón (calle Veracruz, 2), de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos.

En el ámbito de la salud, el programa mantiene hasta el mes de junio las sesiones matinales de gimnasia adaptada, que se celebran en el Pabellón Jóvenes Portuenses, en la barriada de El Tejar. Esta actividad, que cuenta con la participación de 260 personas, se desarrolla en colaboración con la Concejalía de Deportes.

Carmen Lara ha destacado que, en esta ocasión, el programa se ha planificado para un periodo de tres años consecutivos, lo que permitirá evitar los habituales periodos de espera derivados de la tramitación y licitación de nuevos contratos, asegurando así una atención estable y continuada.