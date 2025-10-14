Las prisiones portuenses conmemoran el 42 aniversario del asesinato de Alfredo Jorge Suar Muro

La viuda del médico fallecido, con los drectores de las prisiones.

Este martes se ha rendido homenaje en la prisión de Puerto 1 a Alfredo Jorge Suar Muro, el médico de prisiones que hace 42 años fue asesinado por la banda terrorista ETA en El Puerto de Santa María.

Un año más representantes de los centros penitenciarios de Puerto 1, 2 y 3 , compañeros del fallecido, Policía Nacional y Guardia Civil, así como la viuda del médico han rendido homenaje a su recuerdo con una ofrenda floral.

Otra imagen del acto de homenaje.

El acto ha sido organizado por los centros penitenciarios, Acaip y la fundación Athena, que han querido destacar su "firme compromiso con la preservación de la memoria de los trabajadores penitenciarios víctimas del terrorismo, así como el reconocimiento a sus familias".

Ambas entidades desarrollan diversas iniciativas para evitar que el sacrificio de estos profesionales caiga en el olvido, recordando el alto coste humano que la violencia terrorista de ETA supuso para el colectivo penitenciario, sin perder de vista las nuevas formas de violencia y terrorismo que siguen representando una amenaza para la convivencia democrática.