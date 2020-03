El Chumi acoge la segunda edición de 'Tanguillos por la Inclusión'

La unión hace la fuerza. Y eso lo tienen muy claro desde hace poco en la Concejalía de Fiestas. Parece que a Calleja -muy partidario de las fusiones y las uniones- la fórmula le está dando muy buenos resultados; al menos así ha sido en Navidad y Carnavales, donde ha contado con la colaboración de muchos colectivos y asociaciones). "Las fusiones son importantes y especiales", asegura.

Ahora lo ha vuelto a hacer. Otra vez vuelve a echar mano de las academias de baile para participar en la segunda edición de Tanguillos por la Inclusión que se celebrará este fin de semana a favor de Apadeni y que contará con la participación de Milongas, Carmen Morales, José Leiva, Araceli Arias, Silvia Belenguer y Víctor Raposo y su gente. "Hemos vuelto a demostrar que somos todos una piña", ha asegurado Raposo durante la presentación que se ha celebrado esta mañana en la sala de prensa del Ayuntamiento.

Y no es para menos que esté orgulloso de ello ya que, según han asegurado, "cerca de 200 alumnos estarán el sábado a partir de las 13:00 horas en la peña El Chumi". El motivo de este evento y este despliegue, no es para menos: conseguir beneficios a favor de la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Intelectual (APADENI), cuya situación se ve agravada ya que -al igual que otras asociaciones- aún no han recibido la subvención municipal. En representación del colectivo estuvo su presidente, Antonio Murillo, quien sólo tuvo palabras de agradecimiento para todos. "Nos hace falta la sensibilidad y la integración en la sociedad", declaró Antonio.

"Entre todos hacemos grandes las fiestas de la ciudad, por eso animo a todos los portuenses a que participen y vengan el sábado a este gran evento", declaró Calleja al final de la presentación.