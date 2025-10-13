Los portuenses India García y Pablo Souto triunfan en el Torneo Internacional BOXAM Junior 2025

Los jóvenes boxeadores India García y Pablo Souto, de la Escuela de Boxeo García, han obtenido excelentes resultados en el Torneo Internacional BOXAM Junior 2025, celebrado esta semana en La Nucía de Benidorm, en Alicante.

India García se alzó con la medalla de oro, proclamándose campeona internacional en su categoría, mientras que su compañero Pablo Souto logró una meritoria medalla de plata, demostrando ambos el gran nivel del boxeo local.

El alcalde, Germán Beardo, ha destacado “el enorme orgullo que supone ver cómo jóvenes deportistas portuenses triunfan en competiciones internacionales, llevando el nombre de El Puerto de Santa María a lo más alto”. Asimismo, ha querido trasladar su reconocimiento al entrenador Paco García, por su dedicación y compromiso en la formación de las nuevas generaciones de boxeadores.

Por su parte el concejal de Deportes, José Ignacio González, ha subrayado que “estos éxitos son el reflejo del esfuerzo, la constancia y la pasión de nuestros deportistas, y también del gran trabajo que se realiza desde los clubes portuenses para impulsar el deporte base y de competición”.

El Torneo Internacional BOXAM Junior, Joven y Schoolboys 2025, organizado por la Real Federación Española de Boxeo y la European Boxing Confederation (EUBC), ha reunido del 7 al 11 de octubre en La Nucía a más de 200 jóvenes boxeadores de 13 países, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario internacional.