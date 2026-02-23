El portuense Yeshua Iglesias Rodríguez, campeón de la Copa de España Judo
El deportista estará clasificado en el ranking nacional
El pasado sábado se celebró la Copa de España de Judo categoría infantil.El Judo Club Tadeo participó con dos deportistas, logrando unos grandes resultados.
Yeshua Iglesias Rodríguez (-50 kilos) se proclamó campeón, ganando todos sus combates por la máxima puntuación, lo que le da derecho a estar clasificado en el Rankin nacional.
Camilo Espildora Espildora (-38 kilos) no pasó la ronda de clasificación.
