El portuense Mathew Iglesias, campeón de la Súper Copa de España Infantil y Cadete de Judo

La competición es valedera para el ranking nacional, con cerca de 1.000 competidores de toda España

El Preeuropeo Sub-18 de Voleibol Femenino se celebrará a finales de marzo en El Puerto

Una imagen del podium de la copetición.
Una imagen del podium de la copetición.

El pasado fin de semana se celebró la Súper Copa de España Infantil y Cadete, valedera para el ranking nacional con cerca de 1.000 competidores de todas las comunidades autónomas.

El Judo Club Tadeo participó con dos competidores representado a Andalucía, consiguiendo un primer y un quinto puesto.

Matthew Iglesias Rodriguez (-55 kg) quedó campeón y termina la temporada primero del ranking nacional y clasificado directo para el campeonato de España que se celebrará en el mes de abril en Mallorca. Por su parte Yeshua Iglesias Rodríguez (-50 kg) quedó quinto, al perder la disputa por la medalla de bronce.

