El portuense Mathew Iglesias, campeón de la Súper Copa de España Infantil y Cadete de Judo

Una imagen del podium de la copetición.

El pasado fin de semana se celebró la Súper Copa de España Infantil y Cadete, valedera para el ranking nacional con cerca de 1.000 competidores de todas las comunidades autónomas.

El Judo Club Tadeo participó con dos competidores representado a Andalucía, consiguiendo un primer y un quinto puesto.

Matthew Iglesias Rodriguez (-55 kg) quedó campeón y termina la temporada primero del ranking nacional y clasificado directo para el campeonato de España que se celebrará en el mes de abril en Mallorca. Por su parte Yeshua Iglesias Rodríguez (-50 kg) quedó quinto, al perder la disputa por la medalla de bronce.