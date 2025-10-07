Póker de Victorias para el CD El Puerto Tenis de Mesa

Los equipos del CD El Puerto Tenis de Mesa comenzaron de la mejor manera posible las ligas de esta temporada obteniendo importantes victorias en los cuatro encuentros disputados en la jornada del sábado.

El equipo de Tercera, el CD El Puerto Tenis de Mesa, recibió al CTM Híspalis de Sevilla y obtuvo una contundente victoria por 5-1 en un encuentro más disputado de lo que aparece en el marcador. Fueron dos puntos para Roberto Catalán, otros dos para el nuevo fichaje, Jack Anthony, uno para el capitán, Alfonso García.

El equipo de Súper División Andaluza, el CD El Puerto T. M., visitaba al CTM Tartessos en IES Elcano de Sanlúcar de Barrameda y conseguía la victoria. por 1-5 alineando a Luis Aguilar que consiguió dos puntos, a Juan Cepero que consiguió otros dos y a Carlos Rubén García que consiguió uno.

En tercer lugar, en División de Honor Andaluza, este año el club presenta dos equipos. El CD El Puerto Tenis de Mesa Veteranos visitaba al CTM Portuense APBC en el IES Mar de Cádiz y ganaba por 2-4 con dos puntos para Ainhoa Rodríguez, uno para Juan Carlos Mirasol y otro para Paco Reina. Sergio Bernal completaba la alineación.

El segundo equipo, el CD El Puerto Tenis de Mesa Escuela Deportiva visitaba al CTM Tartessos en IES Elcano de Sanlúcar y conseguía la victoria por 1-5 con dos puntos de Ignacio Zaragoza, dos de José Antonio López y uno más de Roberto Pérez. Saúl Natera completaba la alineación.