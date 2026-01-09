El pleno de El Puerto aprueba una propuesta del PSOE instando a ampliar el derecho de la Tarjeta + Cuidado

El pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento portuense ha aprobado una moción del PSOE que instaba al alcalde, Germán Beardo, a realizar las gestiones necesarias para solicitar la ampliación del derecho a la tarjeta identificativa ‘+ Cuidado’ a las personas cuidadoras habituales y a los pacientes menores de edad con cualquier discapacidad o con necesidades especiales, además de trasladar a la Junta de Andalucía la necesidad de realizar un estudio para ampliar el derecho a la obtención de dicha tarjeta a las personas cuidadoras habituales y a los pacientes con distintas enfermedades y/o trastornos que pudiesen necesitar de esta atención.

“Esta iniciativa viene motivada por el caso de Johana, que se hizo público el pasado mes de noviembre, una madre portuense cuyo hijo tiene un 40% de discapacidad y, por tanto, una necesidad de atención permanente, lo que conlleva estar las 24 horas del día al cuidado de su hijo, de tan solo 4 años y sin ningún tipo de autonomía”, explicó el portavoz socialista Ángel González, quien señala que “como nuestra vecina, son muchas las madres andaluzas que han necesitado de la tarjeta ‘+ Cuidado’, una tarjeta que identifica a las personas cuidadoras habituales de pacientes de gran dependencia o algún tipo de demencia, pero que se deniega a las personas cuidadoras de niños y niñas que por su situación son asimilables a los pacientes que se les otorga”.

González explica que “en Andalucía esta tarjeta identificativa permite, sobre todo, mejorar la atención y la accesibilidad al sistema sanitario del paciente y a las personas que les cuidan, a causa de la especial situación en la que se encuentran, facilitando la intimidad y la personalización”.

Medidas como la personalización de la atención con profesionales de referencia; la mejora de la atención en Atención Primaria, Urgencias y Hospital; material de apoyo a domicilio; mejora del acceso del paciente y personas cuidadoras al centro de salud; acompañamiento familiar en urgencias, durante la realización de pruebas complementarias, así como durante la estancia hospitalaria; atención a los requerimientos básicos del cuidador en las estancias hospitalarias; prevención del Síndrome Confusional en urgencias; y el acceso completo al expediente sanitario a través de Clicsalud.

“Son cuestiones de suma importancia para muchísimos pacientes, que de no tener esta identificación tienen graves consecuencias, agravadas en el caso de menores de corta edad, ya que incluso por protocolo no se diagnostican hasta pasados los 5 o 7 años, algunos incluso más, necesitando de personas cuidadoras, normalmente sus progenitores, durante las 24 horas, y que por el devenir de su situación son pacientes recurrentes a urgencias, especialistas, atención temprana, etcétera”, sostiene Ángel González, quien se refiere a otras comunidades, que son menos restrictivas, “como Aragón, Canarias o La Rioja, siendo Andalucía una de las más restrictivas, excluyendo incluso a las personas TEA, como es el caso de Johana y su hijo”.

Además, el edil recuerda que el Defensor del Menor ya se ha pronunciado sobre asunto, entendiendo y reivindicando la necesidad de acceso a esta tarjeta identificativa por parte de las familias con menores en situación de discapacidad.