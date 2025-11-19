El Paseo fomenta la comprensión y la diversidad en el entorno laboral
El experto en neurodiversidad Abraham Buitrago Arenas compartió con los empleados del centro herramientas para mejorar la comunicación y promover la inclusión en los espacios laborales
Con una gran participación de operadores, el centro comercial El Paseo ha llevado a cabo la ponencia 'Comunicación y Neurodiversidad en la Empresa', impartida por el experto Abraham Buitrago Arenas, doctor Cum Laude en Educación Pedagógica, especializado en neurodiversidad, conferencista y consultor con más de diez años de experiencia en procesos de formación e inclusión laboral de personas neurodivergentes.
El evento, realizado en la Sala Coworking del centro comercial El Paseo, abordó temas esenciales sobre la comunicación inclusiva, la comprensión de la diversidad neurológica y la creación de entornos laborales empáticos y accesibles.
Durante su intervención, el ponente destacó la importancia de reconocer y valorar las distintas formas de pensar y procesar la información dentro de las organizaciones, señalando que “la neurodiversidad no es una barrera, sino una oportunidad para construir equipos más creativos, humanos y colaborativos”.
La actividad formó parte de las acciones que la gerencia del centro comercial impulsa para fortalecer la cultura de inclusión y sensibilización en sus espacios de trabajo, reafirmando su compromiso con el respeto y la equidad.
Los asistentes expresaron su agradecimiento por la oportunidad de participar en una jornada que combinó aprendizaje, reflexión y buenas prácticas para la atención inclusiva y el trabajo en equipo.
La gerente de El Paseo, Sandra Fernández, destacó la relevancia de esta iniciativa como parte del compromiso del centro con la responsabilidad social y la formación de sus equipos. “Queremos que nuestro personal y nuestros empleados de las diferentes tiendas comprendan que la inclusión no solo es un valor, sino una práctica que mejora la calidad del servicio y el bienestar de todos”, señaló la gerente.
