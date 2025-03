Ovy On The Drums y De La Rose, nuevas confirmaciones para el Puro Latino 2025

Ovy on the Drums.

El Puerto/Puro Latino El Puerto de Santa María Fest suma a su cartel a Ovy On The Drums, el cerebro detrás de algunos de los mayores éxitos del reguetón y la música urbana, y a De La Rose, una de las voces femeninas más prometedoras del género.

Del 24 al 26 de julio, el festival reunirá a miles de fans en un fin de semana repleto de astros como Trueno, Nicky Jam, Bad Gyal, Omar Montes, Juan Magan, Morad, Chimbala, Dei V, Sech, Ozuna, Luar La L o Kapo.

Ovy On The Drums es productor musical, artista y compositor colombiano.Produjo el éxito mundial 'Tusa' de Karol G junto a Nicki Minaj, le produjo también el álbum 'Mañana será bonito' ganador del Álbum del Año en los Grammy Latinos, Mejor Álbum Urbano en los Premios Grammy, y #1 Billboard 200, además del exitoso sencillo "Ahora Me Llama (Remix)" en colaboración con Bad Bunny y Quavo de Migos. Además, Ovy también produjo uno de los mayores éxitos del álbum 'Dummy Boy' de 6IX9INE: la colaboración con Anuel AA, 'Mala'.

La cantante y compositora puertorriqueña De La Rose cuenta con muchas virtudes, entre las que destaca su habilidad para escribir melodías inolvidables. Este joven talento lleva dando guerra desde 2021 cuando lanzó su primer single, 'Harley', que le valió para a ser descubierta por la compañía discográfica House of Haze, casa del productor puertorriqueño ganador del Latin Grammy.