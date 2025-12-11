La obra 'Jerusalem' llega este viernes al teatro municipal Pedro Muñoz Seca

La Concejalía de Cultura continúa su programación de otoño 2025 en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca con un fin de semana de gran atractivo escénico. Este viernes 12 de diciembre, a las 20:00 horas, el público podrá disfrutar de la prestigiosa obra 'Jerusalem', del dramaturgo británico Jez Butterworth, en una producción de la compañía Teatro del Noctámbulo protagonizada por el actor José Vicente Moirón.

Considerada una pieza literariamente sobresaliente, 'Jerusalem' se presenta como una fricción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, lo moral y lo inmoral, lo social y lo antisocial. Es una celebración del caos, del desorden y de la libertad. En ella, Butterworth retrata a una civilización en plena desintegración; una generación a la que se le han arrebatado —o ha renunciado a— sus sueños; y un entorno natural, antaño mágico, ahora amenazado por urbanizaciones que devoran el bosque simbólico de la comunidad.

La acción sitúa al espectador en el día de San Jorge, en la localidad rural inglesa de Flintock, que inaugura esa mañana su feria del condado. Allí vive Johnny Byron, “el Gallo”, un personaje excesivo y magnético: rebelde, poeta, payaso, mago, camello, visionario, borracho, gigante e insumiso. Un hombre tan temido como solicitado, cuya caravana se convierte en punto de encuentro —y de conflicto— para jóvenes, amigos, autoridades e incluso su propia familia. Sobre él recaen sospechas, denuncias y amenazas, mientras su figura encarna el espíritu indómito que desafía el orden establecido. Johnny Byron es Jerusalem y Jerusalem es Johnny Byron.

El director del montaje, Antonio C. Guijosa, señala que esta comedia negra y ácida “es una obra excesiva en sí misma” y destaca el juego de percepciones que propone: “Al principio parece que estamos de acuerdo con quienes quieren expulsarlo, porque es un personaje anárquico que vende drogas a chavales de 16 años. Pero luego vemos qué pierde una sociedad sin personas como él: se pierde el bosque, ese lugar simbólico y de crecimiento; se pierde el impulso propio”.

El protagonista, José Vicente Moirón, recuerda que fue Isabel Montesinos quien descubrió este “texto maravilloso” y realizó una versión “magnífica”: “La obra es una celebración del caos y el desorden, y también de valores”. Su interpretación ha sido reconocida con los premios a la mejor interpretación en el Festival de Teatro Ciudad de Palencia y en “Otoño a Escena” de Montehermoso (Cáceres).

Entradas y horarios

Las entradas para 'Jerusalem' tienen un precio de entre 10 y 16 euros.

La taquilla del teatro municipal Pedro Muñoz Seca abrirá este viernes 12 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas. También pueden adquirirse a través de la plataforma de venta de entradas.