Nueva conferencia en El Puerto del ciclo ‘El Puerto del 27’ sobre Picasso y Alberti

Rafael Inglada pronunciará la charla ‘Picasso y Alberti, mano a mano’ el jueves 13 de noviembre

Rafael Inglada será el ponente de la próxima charla en la Fundación.
La Fundación Rafael Alberti celebra el próximo jueves 13 de noviembre, a las 19:00 horas, una nueva conferencia dentro del ciclo ‘El Puerto del 27, poesía, vanguardia y memoria’, programa que conmemora el centenario de la Generación del 27 y se prolongará hasta diciembre de 2027.

La conferencia titulada ‘Picasso y Alberti, mano a mano’, correrá a cargo del escritor y biógrafo de Picasso, Rafael Inglada.

A Pablo Picasso y Rafael Alberti, más que una amistad, los unió una hermandad espiritual y artística: la convicción de que el arte no debía limitarse a la belleza, sino ser también una forma de compromiso, una voz frente a la barbarie y el exilio. Cuando sus caminos se cruzaron en París, a mediados de los años treinta, ambos eran ya figuras consagradas. Su amistad no fue solo una anécdota biográfica, sino un diálogo entre artes y conciencias, entre dos creadores que supieron convertir el sufrimiento en obra y la obra en legado.

