Multitudinaria pelea con varios heridos en El Puerto, a las puertas de La Cristalera

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado un suceso ocurrido este fin de semana, una multitudinaria pelea que se produjo el sábado por la noche en el centro de El Puerto. Según los datos que han trascendido la trifulca comenzó en La Cristalera, un conocido establecimiento de ocio ubicado junto al río Guadalete, y se trasladó después a la zona del Parque Calderón, donde en la jornada de ayer aún quedaban restos de sangre en el pavimento.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local portuense tuvieron que acudir para intervenir en el altercado, que se saldó con varios heridos, aunque no se ha detenido a nadie por el momento.

Cabe recordar que hace tan solo algunas semanas falleció un joven de Sevilla en esta misma zona, tras haber sido brutalmente agredido por un mariscador que fue detenido varios días después y que ya se encuentra en prisión.

La investigación sigue abierta en estos momentos por parte de los cuerpos policiales.