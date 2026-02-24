Muere en El Puerto el pintor Manuel Ortega Domínguez

Este lunes fallecía en El Puerto el pintor Manuel Ortega Domínguez, a los 87 años de edad, un vecino muy querido de la calle La Rosa.

En el año 1985 comenzó a trabajar en el Ayuntamiento portuense como pintor artístico, realizando numerosos trabajos en lugares como la Caseta Municipal en la Feria, las carrozas de Carnaval, stands para la Feria Internacional de Turismo (Fitur), los escudos municipales en los taxis de El Puerto, así como decoraciones en diferentes espacios de la ciudad, como la Barriada San Isidro, Valdelagrana, la Plaza Peral o Las Banderas. Manuel se jubiló en el año 2004 pero desde su taller de la calle La Rosa siguió hasta el último momento con su afición a la pintura.

Durante toda su vida retrató en muchas ocasiones al Vapor Adriano III, del que se declaró muchas veces un enamorado y del que era un gran conocedor.

En los últimos meses su familia había promovido una campaña para que se le rindiera un homenaje público en su ciudad, por toda su trayectoria. Descanse en paz.