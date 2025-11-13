Muere Juana Ruiz Muñoz, madre del concejal portuense David Calleja
Fue una de las impulsoras de la hermandad del Rocío en la ciudad
Este jueves ha fallecido en El Puerto de Santa María Juana Ruiz Muñoz, madre del concejal portuense David Calleja, del abogado y colaborador de este periódico José Joaquín García de Romeu y de la empresaria de hostelería Rocío Calleja.
Juani Calleja, como se la conocía popularmente, fue junto a su marido una de las impulsoras de la hermandad de El Rocío en El Puerto y era una persona muy popular en la ciudad.
El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha publicado un comunicado en el que lamenta su fallecimiento, y envía a su familia un mensaje de consuelo y fortaleza para afrontar estos tristes momentos.
Desde estas líneas trasladdamos a su familia nuestro más sentido pésame.
