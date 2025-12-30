Muere un joven de 28 años en un accidente de tráfico en El Puerto

Un joven de 28 años ha fallecido, y otras dos personas han resultado heridas, en un accidente de tráfico registrado anoche en término municipal de El Puerto, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso tuvo lugar en la Avenida Fuenterrabía, cerca del centro comercial, a las 23.40 horas de ayer lunes. El Teléfono 1-1-2 recibió varios avisos que alertaban de una colisión frontal entre dos turismos con varias personas heridas. La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Fuentes policiales y sanitarias han indicado que el accidente se saldó con tres heridos y que uno de ellos resultó fallecido. Los otros dos lesionados, del que no han trascendido más datos, fueron evacuados al hospital Santa María del Puerto.