Muere un joven de 28 años en un accidente de tráfico en El Puerto
Los otros dos heridos fueron trasladados al hospital Santa María de El Puerto
Un joven de 28 años ha fallecido, y otras dos personas han resultado heridas, en un accidente de tráfico registrado anoche en término municipal de El Puerto, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El suceso tuvo lugar en la Avenida Fuenterrabía, cerca del centro comercial, a las 23.40 horas de ayer lunes. El Teléfono 1-1-2 recibió varios avisos que alertaban de una colisión frontal entre dos turismos con varias personas heridas. La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.
Fuentes policiales y sanitarias han indicado que el accidente se saldó con tres heridos y que uno de ellos resultó fallecido. Los otros dos lesionados, del que no han trascendido más datos, fueron evacuados al hospital Santa María del Puerto.
