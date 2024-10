Muere el farmacéutico y abogado portuense Ignacio Colón Torrent

Ha fallecido en El Puerto Ignacio Colón Torrent, farmacéutico y abogado portuense que durante una etapa de su vida estuvo muy vinculado a la política municipal, primero como concejal de Medio Ambiente siendo alcalde Enrique Moresco (aunque dimitó diez meses después) y luego como candidato con un partido independiente, Queremos El Puerto, con el que no llegó a tener representación municipal.

Nada más dejar la Corporación municipal en 2008 explicó sus razones: "La gestión de lo público es absorbente. Absorbe tiempo que corresponde a las personas que comparten mi vida, mi familia. Absorbe inquietudes que me privan del derecho a la búsqueda de la felicidad. El desequilibrio vital que esto me produce me obliga a renunciar al acta de concejal electo por estrictos motivos personales. Preciso cambiar de rumbo, volviendo de lo público a lo privado. Respeto, comprensión y apoyo son valores que escasean, no sólo en la política local, sino también en las relaciones humanas en general", decía entonces.

Durante muchos años ha sido también cronista local y desde las páginas de Diario de Cádiz firmaba una columna de 'El Alambique' desde la que analizaba la actualidad municipal sin pelos en la lengua.

En agosto del pasado año le diagnosticaron cáncer, un anuncio que asumió con una gran entereza y que finalmente ha desembocado en la triste noticia de su muerte.

Escribió también un libro de relatos publicado en 2019, Mis mundos menores, y estaba a punto de publicar su segundo libro, El banquete de vida. Su amigo Manolo Morillo será el encargado de velar por la publicación de este volumen de forma póstuma, por expreso encargo del autor, que también le ha encomendado la donación de dos ejemplares a las bibliotecas portuenses.

Desde estas líneas trasladamos a su viuda y a sus hijos nuestras condolencias por su fallecimiento.