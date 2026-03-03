Morante suma y sigue: toreará ¡cuatro tardes! en El Puerto

Morante sigue sumando fechas a su agenda y se reserva la capacidad de sorprender. El genio cigarrero toreará las cuatro corridas del abono de El Puerto de Santa María -los días 1, 2, 8 y 9 de agosto- después de alcanzar un acuerdo con el empresario Carlos Zúñiga en la mañana de este mismo martes. Así lo ha desvelado el periodista Jesús Bayort en su cuenta personal de la red X precisando que, además, habría un principio de acuerdo para torear en el resto de las plazas de Zúñiga: Palencia, Gijón y Aranjuez.

La noticia añade sal y son al planteamiento de una campaña que sigue creciendo. Morante de la Puebla, que siempre ha tenido en el inmenso ruedo portuense uno de sus escenarios predilectos, toreó dos tardes en supasada campaña veraniega. En la primera, el 3 de agosto de 2025, cortó dos orejas y salió a hombros junto a Talavante en una tarde de no hay billetes. La segunda, el día 9 de agosto, se iba a saldar con otra apoteósica salida a hombros e iba a estar marcada por el pique con Roca Rey que le recomendó "fumarse un puro despacito" después de que el diestro cigarrero le recriminara su participación en un quite que no consideró dentro de turno.

A la falta de saber las combinaciones definitivas de toros y toreros, los compromisos de El Puerto se suman a los dos que tiene ya apalabrados en Jerez de la Frontera, confirmados por la casa Matilla.

El ciclo jerezano estará dedicado a la memoria de Rafael de Paula y Álvaro Domecq -que protagonizan el cartel del ciclo- y se desarrollará desde el 9 al 16 de mayo. Jerez es una de las plazas talismán de Morante en la que, además, cortó un rabo en su impresionante temporada de 2025

Pero los rumores también ubican a Morante en plazas como Alicante y podría estar próximo a cerrar su presencia en Córdoba, también de la mano del empresario José María Garzón. Sí es fijo ya en el bimilenario anfiteatro de Nimes en la próxima feria de Pentecostés en la que compartirá cartel, el 23 de mayo, con Talavante y Marco Pérez para estoquear un encierro de El Freixo.

Es una fecha más que se suma a la agenda creciente del torero de La Puebla que tiene cerrada en firme su presencia en el abono sevillano y ha adquirido el compromiso con Ramón Valencia y Toño Matilla de torear dos tardes en Zaragoza si le conceden el coso de la Misericordia a la UTE que forman con Jesús Mena.