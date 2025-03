Mesa Redonda en el IES José Luis Tejada de El Puerto con motivo del 8 de marzo

El Puerto/Un año más, el IES José Luis Tejada ha acogido una mesa redonda con motivo del Día Internacional de la Mujer. En este encuentro han participado mujeres con trayectorias destacadas en diversos sectores de la sociedad portuense, ofreciendo un valioso testimonio de superación y compromiso.

El teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, y el concejal de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, han acompañado al alumnado y a la comunidad educativa en esta iniciativa de gran valor, que pone en relieve el esfuerzo y la determinación de mujeres que son referentes y fuentes de inspiración para las futuras generaciones.

En un acto sencillo pero emotivo, organizado por el AMPA del centro, se ha reconocido a mujeres que, con su esfuerzo diario, contribuyen a construir una sociedad más igualitaria, rompiendo estereotipos y reduciendo brechas de género. Este año, el evento se ha celebrado bajo el lema 'Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad'.

Las protagonistas de esta edición han sido Lola García de Quirós, primera y única directora del IES José Luis Tejada, docente jubilada desde hace casi cuatro años. Durante 25 años, estuvo vinculada al centro, donde destacó por su pasión por la enseñanza y su compromiso con la educación. Subrayó que la educación permite elegir, ser independiente y crecer; Yolanda Pérez Gómez, taxista desde hace casi tres años. A pesar de que inicialmente no contemplaba esta profesión, tras la pandemia descubrió su vocación en el sector, superando miedos y encontrando apoyo entre sus compañeros y clientes; Isabel Casal Arazola, ingeniera química en Alestis, vinculada al sector aeronáutico. Madre de dos alumnos del centro, compartió su experiencia de superación académica y profesional, demostrando que los fracasos no deben desanimar a quienes persiguen sus sueños. Actualmente cursa un doctorado y cuenta con dos másteres; Joaquina Berastegui, ex trabajadora del Ayuntamiento de El Puerto como ordenanza. Con 69 años y una historia de superación, narró su trayectoria desde su infancia en un pueblo olivarero de Jaén hasta conseguir su plaza en el Ayuntamiento, demostrando que la perseverancia es clave para alcanzar los objetivos; y Ana Serrano, mecánica que aspira a ser taxista. Su trayectoria ha estado siempre vinculada al mundo del motor, un sector predominantemente masculino en el que ha encontrado reconocimiento y apoyo. Ha trabajado en recambios y en la recepción de talleres, y ahora se prepara para una nueva etapa en el taxi.

Un mensaje claro ha quedado reflejado en este encuentro demostrando que el género no es un condicionante para alcanzar los sueños y metas personales y profesionales. Los estudiantes de primer y segundo curso de ESO, acompañados del profesorado de música, dieron la bienvenida a todos los asistentes con la interpretación de uno de los himnos de Rozalén.