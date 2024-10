Sobre el libro de Pepe Mena ‘Memorias de un paria de la Tierra”

Una vez leído el libro de Pepe Mena titulado ‘Memorias de un paria de la tierra’, del que también es autor José Marchena Domínguez, hay hechos inciertos relatados de la historia de El Puerto de Santa María (y zona del Marco de Jerez), concretamente en el periodo comprendido entre los años 1966-1970, años de destacada lucha de muchas mujeres y hombres.

En esta ocasión solo me voy a referir a los hechos acaecidos en El Puerto, pues en el libro quedan reseñados algunos acontecimientos como las detenciones producidas en el año 70 achacándolas a un suceso ocurrido en 1968 en la imprenta del PCE, ubicada en la calle Misericordia frente a San Agustín. En el libro se dice que en esa imprenta estaba Marroquin, hecho incierto ya que ese local lo llevaba José María Perea España, donde tenía un taller de electrodomésticos y hubo un suceso en el que una joven cayó desde la azotea por una cristalera a dicho taller muriendo en el acto. Estuvo la policía y un juez, pero no se produjo ninguna detención, es una mentira para tratar de hacer daño a Marroquin que lo acusó como culpable de un hecho que había sucedido en 1970, propinando frases ofensivas tanto para el como su familia tales como "Cantó como una gallina".

Además, en dicho libro se ataca también al resto de militantes de aquella época diciendo que fueron unos delatores. Yo, como responsable y miembro del comité provincial del PCE y protagonista de estos hechos, me indigna y subleva que alguien que presume de militancia trate a sus camaradas de esta forma tan indignante y más de personas que sufrieron la represión de forma directa, habiendo sido encarcelados con penas de 4 años. Me resulta llamativo e indigno que personas que deben de conocer la Historia no haya tenido la decencia de defender la historia de su pueblo.