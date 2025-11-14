La Junta pone en marcha un proyecto pionero para captar CO₂ en el Parque Natural Bahía de Cádiz

Una imagen de la presentación del proyecto en la Casa de Los Toruños.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presentado este viernes en la Casa de los Toruños del Parque Natural Bahía de Cádiz, en El Puerto de Santa María, el proyecto de carbono azul para la captación de CO₂ en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

La consejera ha estado acompañada, para la firma del convenio dentro del programa Life Blue Natura, por responsables de las empresas Iberostar Hotels & Resorts, Navantia, Moeve, Metro de Málaga y Eulen.

Se trata de un proyecto de ámbito europeo del que se han desarrollado de momento dos programas piloto en España, uno de ellos en el Cabo de Gata, en Almería, y este en la Bahía de Cádiz, consistente en reabrir los canales naturales de las marismas para obtener CO₂. El proyecto cuenta además con el respaldo científico de la Universidad de Cádiz.

La encargada de dar a conocer los detalles del convenio fue la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, la portuense María López Sanchís, que explicó que este proyecto se materializa después de seis intensos años de trabajo.

La consejera Catalina García destacó la importancia de este proyecto y agradeció su colaboración a las empresas participantes reunidas en un consorcio, un proyecto pionero a nivel nacional y europeo que se impulsa desde el gobierno andaluz para la retención de anhídrido carbónico en el parque natural de la Bahía de Cádiz.

La consejera agradeció a las empresas participantes su colaboración a la hora de recuperar las marismas mareales, en la zona norte del Guadalete, 155 hectáreas que permitirán retener 33.000 toneladas de carbono. García recordó que en toda Andalucía hay 104.000 hectáreas de estos ecosistemas, por lo que como dijo "debemos ser capaces de retener 9 millones de toneledas de CO₂ multiplicando esta iniciativa en toda la comunidad".

La consejera añadió que Andalucía tiene un patrimonio natural capaz de absorber el carbono azul, ocupando menos espacio del que se necesitaría plantando árboles, ya que el espacio necesario para esta opción sería el doble, requiriéndose plantar 160.000 árboles para obtener el mismo resultado. "El carbono azul nos dará nuevas oportunidades", aseguró.

También destacó que con esta iniciativa "se abre la oportunidad de la colaboración público-privada para la recuperación de la biodiversidad, porque tenemos que ser resilientes ante el cambio climático. Tenemos grandes retos en Andalucía y esta actuación es clave, porque vamos de la mano de empresas andaluzas con responsabilidad ambietal".

Por parte de las empresas participantes Federico Cardona Pons, del departamento de Sostenibilidad del grupo Iberostars, destacó que "hoy es un día muy especial, por participar en este proyecto pionero de restauración de las marismas del Guadalete. Es un honor y un orgullo estar con la administración pública en un un caso de éxito de cooperación público privada".

Daniel del Castillo, director de Sostenibilidad de Navantia, coincidió también en que "es un honor participar en este proyecto pionero, que permite a nuestra empresa fomentar la compensación de emisiones con la mejora del estado de conservación de los espacios naturales en los que nos encontramos", añadiendo el impacto social positivo que tendrá el proyecto para Andalucía, España y Europa.

Joaquín Rodríguez de Felipe, gerente de Medio Ambiente de la Zona Sur de Eulen, aseguró estar "muy contento de participar en un proyecto de esta envergadura", deseando comenzar a dar los pasos para ejecutarlo.

Olalla del Río, directora de Sostenibiliad de Moeve, también destacó la importancia del proyecto, que da continuidad a otro en el que ya participó la empresa hace unos años, desarrollando el estandar de sostenibilidad del carbono azul, "y esto lo pone en práctica. Impulsa la innovación y por otro lado, juntos creamos más valor, esto no se podria hacer sin la colaboración público- privada", insistió.

Finalmente Fernando Lozano, director general del Metro de Málaga, se mostró "encantado de participar en un proyecto que se alinea con nuestra política de sostenibilidad, ya que desde 2018 comenzamos el compromiso de compensar nuestras emisiones de carbono. Es un proyecto que se nos ajusta perfectamente, e intentamos marcar el camino para futuros proyectos".