La judoka portuense Rocío Caro Pinto, clasificada para la final del Campeonato de España Sector Sur

El Polideportivo Municipal de Gines (Sevilla) acogió el pasado fin de semana el Campeonato de España Sector Sur, con representantes de Andalucía, Castilla La Mancha, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla.

La asociación deportiva Judo Club Tadeo estuvo representada por Rocío Caro Pinto, joven competidora que se clasificó para la gran final del 31 de enero, que se disputará en Pamplona.

La deportista estuvo acompañada por su entrenadora, Iluminada Díaz Valle, y como árbitro convocado estuvo Juan Carlos Caro López.