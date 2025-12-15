Judo Club Tadeo celebró su Trofeo Local de Navidad Juegos Municipales

Las instalaciones del Judo Club Tadeo acogieron este fin de semana el Trofeo Local de Navidad Juegos Municipales. Más de cien jóvenes judokas pertenecientes al club, con edades comprendidas desde los tres a los doce años, se dieron cita en un encuentro clásico que viene celebrándose desde hace más de cuarenta años y que, como rasgo fundamental, permite pasar un día de convivencia entre deportistas y familiares. Además se da la circunstancia de que todos los participantes obtienen premios, por lo que aún se disfruta más la jornada.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, ha felicitado a la entidad, a cuyo frente se encuentra Tadeo Díaz Ortega, por continuar organizando eventos de todo tipo, tanto los caracterizados por su carácter competitivo como aquellos que priorizan el aspecto convivencial, camino ya de los 60 años de vida que cumplirá en 2026.

El edil ha destacado por otra parte el triunfo de Yeshua Iglesias Rodríguez, campeón de la Copa de España Infantil disputada estos días en La Granadilla (Tenerife). Compitiendo en -50kg, venció todos sus combates por la máxima puntuación.