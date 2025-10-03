Juan Ramón Jiménez ya está la Sala de Alumnos Ilustres del colegio San Luis Gonzaga en El Puerto

La Sala de Alumnos Ilustres del Colegio San Luis Gonzaga acogió el jueves la donación de un retrato del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, realizado por la pintora Paloma Armenteros Muñoz.

El acto contó con la presencia del alcalde, Germán Beardo, el teniente de alcalde de Cultura, Enrique Iglesias, el cantautor Javier Ruibal, el director de la Fundación Alberti, Uberto Stábile y un numeroso grupo de antiguos alumnos del centro.

Beardo mostró su satisfacción por la donación del retrato, indicando que se engrandece así el valor artístico de la sala, al tiempo que se continúa homenajeando a antiguos alumnos de un centro educativo tan importante, no pudiendo faltar la presencia de uno de los más notables escritores españoles, galardonado con el Nobel de Literatura en 1956: Juan Ramón Jiménez Mantecón fue matriculado interno en el Colegio en 1893 para estudiar el Bachillerato, obteniendo el grado de bachiller en 1896 y partiendo a Sevilla con la intención de estudiar la carrera de Derecho.

La donación de la citada obra eleva a ocho los retratos que componen la Sala de Alumnos Ilustres, ubicada en el histórico Edificio San Luis Gonzaga, en la Plaza del Ave María. La figura del poeta moguereño se suma a las de Rafael Alberti Merello, Pedro Muñoz Seca, Juan Guilloto León, Juan Gavala Laborde, Hipólito Sancho de Sopranis, Pedro Pineda Gutiérrez y Ángel Salvatierra Velázquez. El alcalde subrayó, además, la apuesta del gobierno local por la cultura, la memoria y el patrimonio portuenses, recordando la recuperación del Hospitalito para Museo del Patrimonio Histórico y la próxima creación de un espacio dedicado al pintor Enrique Ochoa.

El óleo de Paloma Armenteros representa a Juan Ramón Jiménez sentado en un butacón, en actitud reflexiva. La artista explicó que para realizar la obra emprendió un trabajo previo de documentación fotográfica, decidiéndose finalmente por una imagen captada por Juan Guerrero, amigo íntimo del poeta: “Siempre me ha gustado mucho Juan Ramón, he leído bastantes de sus obras y visitar su Fundación me inspiró. Pintar este retrato ha sido una gran alegría”, afirmó.

El acto incluyó también la lectura del poema juanramoniano 'El viaje definitivo', a cargo de Juan Villarreal, y una semblanza de Armenteros y de su obra realizada por Javier Maldonado Rosso. Asimismo Antonio Bollullo, impulsor de la entrega, expresó su satisfacción por que la sala cuente ya con el retrato de un alumno ilustre imprescindible.

Como broche, el gerente de la Fundación Juan Ramón Jiménez y director de la Casa Museo del Nobel, Antonio Ramírez, entregó al Ayuntamiento de El Puerto, en nombre del Ayuntamiento de Moguer, una escultura del poeta obra de Gloria Flores, junto a quince libros —entre obras y estudios sobre el autor de 'Platero y yo'— que pasarán a enriquecer los fondos de la biblioteca municipal.