El joven jugador portuense Fran Castillo, campeón del Pre-Estatal de Guadix

El torneo Estatal de tenis de mesa es una competición organizada por la RFETM que la juegan solo los 32 mejores jugadores de cada categoría. Se celebrará en febrero de 2026 y acaba de finalizar la fase clasificatoria para Andalucía que se ha disputado este fin de semana en Guadix (Granada). De los 16 jugadores del Club de El Puerto de Santa María que la han disputado 6 han conseguido resultados para estar en febrero en el lugar que determine la Federación Española (posiblemente Tarragona) y otros 4 están como jugadores reserva por si hubiera alguna baja.

Lo más destacado ha sido el excelente torneo realizado por el joven jugador sub-21 del CTM Portuense Fran Castillo que quedó campeón de su categoría ganando todos y cada uno sus partidos con una solvencia ejemplar. Fran, que esta temporada está disputando la liga nacional de División de Honor con el primer equipo de su Club, demuestra con esta actuación que la decisión del CTM Portuense de jugar una liga tan exigente como DHM con jugadores locales es acertada y muy relevante de cara a la formación y progresión de los deportistas más jóvenes.

Por otro lado, el Club portuense consiguió otros dos podios en Guadix. Su gran capitán, Moisés Mulero, disputó la final de V40 contra su amigo, el zurdo gaditano Antonio Rodríguez, que se llevó el triunfo en el quinto set en un disputadísimo partido. En categoría adaptada-pie la sorpresa la dio Edén Garrido que solo perdió contra el campeón del torneo en semifinales y que supo reponerse para conseguir el tercer puesto y clasificarse ganando la final de consolación. Ceferino Gómez, María Dolores Ramírez y Alfonso Álvarez también han conseguido clasificarse mientras que Isabel García, Juan Carlos Boutellier y Fernando Merello quedan como primeros reservas en sus respectivas categorías y José María Sánchez Santano como segundo reserva. Ha sido muy importante la participación de los más jóvenes del Club que, aunque no han conseguido clasificarse, ya compiten de igual a igual con los mejores de Andalucía. Destaca la magnífica competición del alevín Antonio Armario que consiguió emocionar al público con su juego agresivo y sin complejos.

La competición liguera se retoma este próximo fin de semana con enfrentamientos muy importantes tanto en ligas nacionales como en ligas andaluzas de cara a cerrar con buenas sensaciones la primera vuelta. No obstante, el Club ya está pensando en el Campeonato de Andalucía, que este año se celebra en Coria del Río (Sevilla) del 26 al 30 de diciembre, y en el que habrá una amplia delegación de jugadores portuenses. Será muy relevante la participación de los más jóvenes, categorías pre-benjamín, benjamín y alevín, que acudirán por primera vez a un campeonato de estas características.