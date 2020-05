El jefe de la Policía Local de El Puerto se disculpa por los insultos, aunque no se retracta de sus críticas al Gobierno

Alrededor de las once de la noche de este viernes el intendente de la Policía Local de El Puerto de Santa María, Rafael Muñoz Leonisio, ha hecho pública una nota de disculpas por sus polémicos insultos en redes sociales a miembros del Gobierno, atendiendo así el requerimiento que esta misma tarde le había realizado la concejala de Seguridad del Ayuntamiento portuense, Marina Peris.

En su nota Muñoz Leonisio expresa "mis más sinceras disculpas y arrepentimiento si he podido con mis comentarios insultar o faltar el respeto a alguien, o si alguien se ha podido sentir ofendido con mis comentarios personales. Quizás me ha podido la rabia o la sinrazón por la muerte por coronavirus de una cuñada, a la que consideraba como mi hermana mayor, en una residencia geriátrica", explica.

Muñoz Leonisio reconoce que "no puede servir esa rabia como excusa, pero me ha podido más, en esta ocasión el corazón que la cabeza. Los que realmente me conocen saben perfectamente que mis excusas son sinceras. Me arrepiento profundamente del daño que he podido hacer con mi actitud a mi familia, a esta ciudad que amo como la mía propia, al Cuerpo de la Policía Local, al equipo de gobierno de esta ciudad, y en especial a uno por cada uno de los agentes a mis órdenes, y del alcalde como jefe natural de la Policía Local y como persona. Por todo ello pido disculpas".

No obstante, dicho esto, el jefe de la Policía Local no se arrepiente de haber expresado públicamente su disconformidad con la gestión del Gobierno ante la pandemia. "No puedo ni soy capaz de pedir disculpas por expresar bandera al cuello mi disconformidad con la gestión que se ha realizado en la gestión del COVID 19 a nivel nacional. Y no puedo hacerlo porque me asiste un derecho fundamental de libertad de expresión como ciudadano de pleno derecho de lo que considero un sistema democrático y constitucional, independientemente de mi ideología o simpatías políticas".

De este modo, el intendente de la Policía Local sale del embrollo ante sus superiores municipales, que le habían exigido estas disculpas públicas, al tiempo que han anunciado la apertura de un expediente.

Hay que recordar que Rafael Muñoz es el jefe de la Policía Local de facto por ser el número dos de la Jefatura en el momento de fallecer en un accidente el anterior intendente mayor, Manuel Cuenca, pero desde noviembre de 2017 se encuentra vacante esa plaza sin que se haya vuelto a convocar.

La Policía Nacional también ha anunciado la apertura de diligencias por si los insultos del mando policial fueran constitutivos de delito.