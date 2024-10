IU presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal de El Puerto

El concejal de Izquierda Unida en El Puerto José Luis Bueno ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos municipales de El Puerto para 2024, aprobados en pleno de forma provisional el pasado 17 de septiembre.

La rueda de prensa tuvo lugar en la nueva sede de la formación, en el número 100 de la calle Larga, siendo la primera comparecencia que se celebraba en las instalaciones. También es la primera vez que algún grupo presenta alegaciones a la totalidad del documento presupuestario, según dijo el propio José Luis Bueno.

Entre las razones que justifican esta decisión se encuentra el incumplimiento de los plazos, ya que el próximo 15 de octubre termina el plazo que establece la ley para la presentación de las cuentas de 2025, cuando en El Puerto lo que se va a llevar a pleno a mediados de noviembre, como muy pronto, será la aprobación del presupuesto de este 2024.

Bueno recuerda que "aunque este gobierno tenga mayoría absoluta no puede actuar a las bravas". Hasta ahora Izquierda Unida había optado por la presentación de alegaciones concretas -por ejemplo, se presentaron un total de 45 alegaciones al presupueto de 2022), pero ahora consideran que el documento llevado a pleno por el equipo de gobierno del PP "no es útil" e insisten en que no recoge cuestiones fundamentales para la ciudad, como el control de los pisos turísticos o el aumento de las ayudas sociales para los más desfavorecidos, mientras quer la mayor parte de las inversiones son asuntos que ya han pasado por el pleno mediante modificaciones presupuestarias".

Lo que pide Izquierda Unida es que el presupuesto vuelva a la Junta de Gobierno Local, y que se cuenta con los grupos de la oposición para formular ya los presupuestos de 2025, ya que estos de 2024 llegan muy tarde", insisten.

La enmienda a la totalidad de los presupuestos se ha presentado este mismo martes a través del Registro municipal, también como una forma de protesta ante el incumpliento de los trámites legales establecidos y las formas del equipo de gobierno, que según IU "toma por tonta a la ciudadanía y no respeta tampoco a los técnicos municipales".

La respuesta a esta y otras alegaciones que presenten otros grupos municipales se podrá ver en pleno hacia mediados de noviembre, fecha estimada para la aprobación definitiva del documento, unque dada la mayoría absoluta del gobierno municipal no parece que esta ni otras alegaciones vayan a salir adelante.