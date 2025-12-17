IU denuncia la falta de compromiso del Ayuntamiento portuense ante el riesgo de nuevos retrasos en las nóminas de Navidad

Izquierda Unida ha vuelto a alertar sobre la grave situación que atraviesa la plantilla del Ayuntamiento de El Puerto ante la posibilidad de que el Ayuntamiento incumpla nuevamente los plazos de pago de las nóminas correspondientes al mes de diciembre, incluida la paga extraordinaria de Navidad.

Desde la formación recuerdan que esta situación fue llevada de manera expresa al Pleno del mes de diciembre a través de una moción presentada por Izquierda Unida, en la que se exigían medidas concretas y urgentes para garantizar el pago puntual de las nóminas y poner fin a unos retrasos que se han convertido en habituales.

Sin embargo, lejos de ofrecer soluciones, la respuesta del equipo de gobierno fue, a juicio de IU, "profundamente decepcionante. El portavoz del gobierno municipal, Javier Bello, se limitó a pedir comprensión a la plantilla municipal, sin asumir ningún compromiso firme para resolver el problema ni aclarar si se cumplirán los plazos de pago este mes".

El portavoz municipal de IU, José Luis Bueno, ha sido tajante al respecto diciendo que “resulta incomprensible que la única respuesta del gobierno sea pedir comprensión a los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se le pide comprensión a quien necesita su nómina para hacer frente a los gastos de un mes tan complicado como diciembre, con la Navidad, los recibos y la paga extra?”.

Bueno ha subrayado que “la moción que llevamos al Pleno no pedía gestos ni palabras vacías, sino compromisos claros y soluciones reales. Y lo que nos encontramos fue un gobierno incapaz de garantizar algo tan básico como el pago puntual de los salarios”.

Según ha denunciado el portavoz de IU, la actitud del gobierno municipal demuestra "una preocupante falta de responsabilidad: No hubo fechas, no hubo explicaciones y, lo que es más grave, no hubo ningún compromiso de que este problema vaya a solucionarse. Esa falta de respuestas es la que hoy nos lleva a temer que las nóminas de diciembre vuelvan a llegar tarde”.

Desde Izquierda Unida consideran especialmente grave que esta incertidumbre se produzca en un mes clave para la economía de muchas familias. “No se puede normalizar que los trabajadores municipales afronten la Navidad sin saber cuándo van a cobrar. Esto no es un problema técnico inevitable, es una cuestión de mala gestión y de prioridades políticas”, ha insistido Bueno.

José Luis Bueno ha concluido señalando que “pedir comprensión no es gobernar. Gobernar es planificar, dar certezas y cumplir con las obligaciones. Desde Izquierda Unida vamos a seguir denunciando esta situación y exigiendo responsabilidades hasta que se garantice, de una vez por todas, el pago puntual de todas las nóminas”.