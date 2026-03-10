La ITV móvil para ciclomotores estará en El Puerto este miércoles y el 16 de marzo

Una imagen de archivo de las revisiones en la explanada del Monasterio de la Victoria.

La unidad móvil de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) estará en El Puerto este miércoles 11 y el próximo lunes 16 de marzo para facilitar a los propietarios de ciclomotores la revisión técnica obligatoria, sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

Las inspecciones se realizarán en la explanada frente al Monasterio de La Victoria, junto a la estación de trenes, en horario de 8.30 a 13.00 horas.

El teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, recuerda la obligatoriedad de tener los ciclomotores al día en sus revisiones técnicas, subrayando que la ITV “es esencial para evitar accidentes de circulación por fallos mecánicos y para reducir la contaminación acústica y de gases nocivos que afectan a la salud y al medio ambiente”.

Los ciclomotores deben pasar la primera ITV a los tres años desde su matriculación y las siguientes cada dos años.

Las personas interesadas pueden solicitar cita previa a través de la web www.itvcita.com o en el teléfono 959 999 999.