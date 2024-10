Los invisibles pide al Ayuntamiento recursos para las personas sin hogar en El Puerto

"En días como estos a todas y a todos se nos abre el saco de los miedos: miedo por las criaturas menudas en sus coles con goteras y mal mantenidos¸ miedos por la gente trabajadora que tiene que ponerse en carreteras para llegar aunque diluvie a sus empleos precarios; miedo por quienes viajan, por quienes están lejos y no sabemos cómo les pillan estas danas malditas… Pero una mirada tras los cristales, una llamada, un abrazo o un caldito caliente espantan cuando llega la noche nuestros terrores", señalan desde el colectivo 'Con los Invisibles'.

"En El Puerto hay mucha gente, varias decenas de personas, a quienes la tormenta les han pillado, una vez más, sin hogar y sin refugio, sin alimento, sin calor, sin ropa seca y sin teléfono, refugiados en casas abandonadas que sea anegan y se caen de pura ruina. Una vez más, como cuando aprieta el frío o nos sorprende una pandemia… Ni siquiera pueden caminar para buscarse la vida", lamentan.

Para Los invisibles "el alma de un pueblo no se mide por su renta per cápita o el número de turistas que lo visitan. Lo que define a un pueblo y a sus gobernantes es la manera de tratar a las personas más débiles, más excluidas. Y en eso, en El Puerto, suspendemos. No todo se arregla con salidas de bomberos. Hay que abrir lugares de asistencia y pernocta y movilizar a Protección Civil para repartir ropa, mantas y comida", insisten.

El colectivo 'Con los Invisibles' insta al Ayuntamiento a que ponga ya en marcha "medidas de emergencia para dar dignidad y apoyo inmediato a todas estas personas que a pie de escalón estarán empapados y sin saber cómo van a sobrevivir esta noche o mañana, con un impermeable de Calor en la noche, un bocadillo y una botella de agua de alguna persona movilizada de emergencia y el terror a la oscuridad y la lluvia en el pensamiento".