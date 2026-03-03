Un incendio en la residencia de Afanas en El Juncal obliga a desalojar de madrugada a 61 personas en El Puerto

Un incendio que se ha declarado pasadas las cuatro de la madrugada en la residencia Luis Benvenuty Morales de Afanas en la calle Oboe, en El Juncal,, donde residen 61 personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo, ha obligado a llevar a cabo el desalojo del establecimiento, hasta que una vez sofocadas las llamas y controlada la situación por parte de los bomberos la mayoría de los residentes han podido regresar.

Como han explicado fuentes de Afanas no ha habido que lamentar daños personales, tan solo el enorme susto que se han llevado tanto los usuarios como los trabajadores, al tener que abandonar el centro en plena madrugada. Uno de los monitores sí ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios.

Por el momento se desconoce la causa del incendio, que ha afectado a una de las cuatro alas de la residencia, con un total de 15 internos. Los 61 residentes fueron en un principio trasladados a la residencia Santa Beatriz, que regenta también Afanas en la Hijuela del Tío Prieto, hasta que pasadas las seis de la mañana han podido volver los ocupantes de tres de las alas, a excepción de 15 internos del ala más afectada.

Cuando llegaron los bomberos los trabajadores ya habían hecho uso de los extintores en polvo, por lo que la labor de los bomberos fue la de finalizar la extinción y ventilar las instalaciones.

Los medios empleados fueron siete efectivos de bomberos y cuatro vehículos. También colaboraron los propios empleados de la residencia, la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil.