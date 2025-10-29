Inaugurado el McDonald's ubicado en la avenida del Cisne, el tercero con que cuenta El Puerto

Ya se ha inaugurado el restaurante de la cadena McDonald’s ubicado en la avenida del Cisne. Al estreno del local acudieron los tenientes de alcalde de Hostelería, David Calleja; Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero; y Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso.

Calleja ha destacado que esta incorporación, que supone el tercer establecimiento con que esta firma de restauración cuenta en la ciudad, demuestra la confianza que la inversión deposita en El Puerto y la pujanza de la hostelería, pues solo en las tres ubicaciones de la firma McDonald’s en el término municipal (las otras dos son el centro comercial Bahía Mar y centro comercial El Paseo) trabajan 150 personas, la mayoría portuenses. El edil ha agradecido su apuesta empresarial a Guillermo Taboada, propietario ya de los otros dos restaurantes de la cadena en la ciudad, que ha decidido ponerse al frente de un tercero.

Guillermo Taboada es el franquiciado de diez restaurantes McDonald’s, ubicados en distintos puntos de la provincia, por lo que su empresa supera los 500 puestos de trabajo. Taboada agradeció las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento para que este tercer restaurante portuense sea una realidad, así como a McDonald’s y a los asistentes. Explicó que es un negocio de personas que se preocupa por implicarse en las ciudades donde se ubica, patrocinando actividades solidarias y deportivas, y mostró su deseo de que el nuevo restaurante sea un éxito, al igual que la ciudad protagoniza un importante crecimiento.

El director de Operaciones de McDonald’s en Andalucía, Pedro Corral, afirmó que esta apertura demuestra la confianza de la marca en El Puerto.

El nuevo restaurante, que ha supuesto una inversión que ronda los 4 millones de euros y genera 50 puestos de trabajo, se ha puesto en marcha en el plazo de cuatro meses. Cuenta con las instalaciones habituales de los establecimientos de la cadena, como McAuto, McCafé, servicio a mesa, zona infantil, pantallas digitales y puntos de recarga eléctrica para vehículos. De esta forma, en una parcela de algo más de 2.200 metros cuadrados, se ubican el restaurante (340 metros cuadrados) y la terraza (200 metros cuadrados), con un amplio parking.

La apertura ha ido acompañada de actividades promocionales, entre ellas degustaciones gratuitas, regalos y un mercadillo solidario a beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald, organización dedicada a ayudar a familias con menores hospitalizados.

El sacerdote Juan Franco bendijo las instalaciones y el acto contó, entre otras presencias, con las del presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, el presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto, Gonzalo Ganaza, y el director de El Centro Inglés, David Randell, así como una representación del Club de Rugby Atlético Portuense.