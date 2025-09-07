Inaugurada en El Puerto la exposición de acuarelas de Francisco García Áspera

La Casa del Reloj (calle Las Cruces esquina con San Sebastián) acoge hasta el lunes 16 de septiembre la exposición de acuarelas de Francisco García Áspera 'El Puerto, el vino, la mar'.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, inauguró en la noche del sábado la muestra, que puede visitarse de 19:30 a 21:30 horas. Calleja elogió el interés de las 31 obras que ofrece este portuense, conocido popularmente como Paco Áspera, quien, ya desde niño, descubriera su afición a la pintura y las artes de la mano de Juan Lara Izquierdo, que le iniciara en la pintura en la Academia de Bellas Artes de El Puerto. El edil comentó cómo el autor, que durante su vida laboral abordó, entre otras materias, el diseño de muebles, dedica ahora su jubilación a plasmar hermosas estampas en los lienzos, y aplaudió igualmente la labor cultural que se realiza desde la Casa del Reloj, ubicada en pleno casco histórico.

Por su parte, el autor agradeció al concejal las positivas impresiones que reflejó sobre su obra. “Soy un alumno de pintura que trabaja el realismo, retratando lo que voy viendo, el sentimiento que me inspira”, explica el pintor, quien desea reflejar “la luz y color de esta tierra” y detalla que también ha recibido enseñanzas de artistas como María Lizaso o Javier López.

El artista explica que el público podrá encontrar localizaciones como el Arco de la Trinidad o bodegas sobre las que se documentó fotográficamente, sin olvidar varias estampas de barcos en plena navegación, pues surcar las aguas es otra de sus aficiones.