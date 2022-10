Los creadores de Baby Radio y Nubba: “La imaginación es el mejor juguete”

Fue en septiembre de 2011, hace ya once años, cuando Juan José Flor y Juan Manuel Venegas, junto a Benji Montoya, lanzaron Baby Radio, un novedoso proyecto dirigido exclusivamente al público infantil. La idea surgió de sus propias inquietudes como padres, ya que tenían entonces niños pequeños y no encontraban una oferta de entretenimiento que estuviera específicamente dirigida a este público en la radio. De hecho, Baby Radio sigue siendo la única emisora del mundo que emite 24 horas al día, siete días a la semana, una programación exclusiva dirigida a los pequeños de la casa, y de ahí su éxito no solo en España sino también en otros países latinoamericanos, sobre todo en México, Colombia y Perú.

Juan José y Juan Manuel ya eran socios en un proyecto anterior, la empresa Gestoflor, que sigue teniendo una exitosa trayectoria en el mundo de los eventos infantiles, por lo que ya sabían con bastante certeza qué es lo que demandan las familias con hijos de hasta diez años de edad.

Ahora, once años después, Baby Radio cuenta con 600.000 oyentes mensuales y durante la pandemia, cuando los niños se tuvieron que quedar en casa, su canal de YouTube llegó a alcanzar la cifra de dos millones de visualizaciones mensuales.

"A los niños no se les ha dado la importancia que tienen, como hombres y mujeres del mañana”

En opinión de Juan José “a los niños no se les ha dado la importancia que tienen, ellos son los hombres y mujeres del mañana” y añade, en alusión al éxito de su proyecto, que “la imaginación es el mejor juguete”.

Los creativos de Baby Radio, un equipo de diez personas que sigue trabajando desde las instalaciones de la empresa en El Puerto de Santa María, han sido capaces de crear cuatro universos propios en los que destaca el personaje de Mon el Dragón y su bosque, un personaje que ha cobrado vida ya que es el favorito de los niños y que participa desde hace años en todos los eventos que organiza la emisora.

Este equipo fue además un adelantado del teletrabajo, ya que prácticamente desde un principio un 70% de la jornada la realizan desde casa, organizándose el tiempo en función de sus necesidades y favoreciendo algo tan importante como la conciliación familiar.

Los dos empresarios portuenses reconocen que trabajar en una compañía de vocación mundial desde un rincón como este de la Bahía de Cádiz es a veces complicado, aunque también tiene ventajas como por ejemplo la calidad de vida con respecto a las grandes ciudades. En este sentido las nuevas tecnologías son sus grandes aliadas, ya que gracias a las videollamadas y las reuniones on-line el problema de la distancia se solventa cada vez de una forma más sencilla.

Ahora, con el proyecto de Baby Radio ya consolidado, Juan José y Juan Manuel acaban de lanzar Nubba, su segundo proyecto dedicado exclusivamente al público infantil, esta vez centrado en la difusión de podcast y audiolibros.

Apenas llevan un mes de rodaje y ya cuentan con 150 suscriptores y otras mil familias en periodo de pruebas, ya que durante quince días la nueva plataforma se puede probar sin compromiso de forma gratuita.

Cuando se les pregunta por las razones para el lanzamiento de Nubba los empresarios responden que vieron claro que existía un nicho de mercado. “Hay muchas plataformas pero a veces es difícil encontrar el contenido que buscas. Lo que nosotros queremos es segmentar el contenido y ser los abanderados en ofrecer contenido exclusivo para niños, que tengan una plataforma acorde a sus necesidades”, explican.

Juan Manuel también destaca que con su nuevo proyecto quieren luchar contra un problema que cada vez se hace más grave y del que los padres apenas hemos sido conscientes, quizás por comodidad, y es el del abuso de las pantallas. “Queremos que los padres tengan para sus hijos una alternativa para el consumo de contenidos que no se base en la pantalla, ya sea la televisión, un móvil o una tablet”.

Ya hay estudios científicos que demuestran que un niño no debe pasar más de dos horas delante de una pantalla, porque un consumo mayor puede acarrear problemas de falta de sueño, falta de atención e incluso hiperactividad. Sin embargo el podcast es todo lo contrario: ayuda a la hora de dormir, ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad...

La nueva plataforma creada por estos emprendedores portuenses no solo puede resultar muy útil a las familias, sino también en el ámbito de la educación. De hecho ya hay un proyecto para llevar a cabo este mes de octubre un proyecto de investigación en un colegio de San Fernando para la utilización de la plataforma en el aula. Los profesores también tienen muchas veces problemas para encontrar contenido auditivo dirigido específicamente a los niños, por lo que esta herramienta puede ser muy novedosa a la hora de su aplicación en los colegios.

Los padres somos los responsables de ofrecer a nuestros hijos contenidos que sean adecuados para su edad”

Otro aspecto es, como destacan Juan José y Juan Manuel, que el consumo de contenido que hacen los niños depende de los padres. Si se acostumbra al niño únicamente a ver vídeos el niño hará de ello una rutina. Si se introducen otras formas de consumo de contenido, podrá elegir cuál le gusta más. Se trata, en definitiva, de ofrecer un abanico más amplio de opciones que no pasen siempre por dejar a los niños pegados a una pantalla. “Los padres tenemos la obligación de buscar contenidos adecuados para nuestros hijos, ya que están bajo nuestra responsabilidad”, recuerdan.

El formato podcast además permite escuchar cada contenido, pensados para diferentes momentos del día, en función del horario de cada familia, lo que ofrece una mayor flexibilidad que la emisión a través de las ondas o una programación fija.En cuanto a los planes de futuro, el objetivo de sus creadores es que Nubba cierre su primer año con unos 20.000 suscriptores, un objetivo que ven posible porque como dicen “es un proyecto en el que creemos”.