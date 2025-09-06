El I Torneo de Fútbol Femenino Ciudad de El Puerto–CD Doña Blanca reúne a 200 futbolistas

El I Torneo de Fútbol Femenino Ciudad de El Puerto–CD Doña Blanca, que se ha disputado este sábado en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, ha reunido a 200 futbolistas, pertenecientes a cuatro equipos: CD Doña Blanca, Juventud Chiclana, Guadalcacín y Azahar. La cita, organizada por el CD Doña Blanca con la colaboración municipal, se ha desarrollado en dos modalidades: fútbol 7 y fútbol 11. El CD Doña Blanca ha competido en todas las modalidades previstas (en fútbol 7 Alevín A, Alevín B e Infantil B y en fútbol 11 Infantil A, Cadete y Senior) mientras que Juventud Chiclana lo ha hecho en fútbol 7 y cadete de fútbol 11, Guadalcacín en Infantil 11 y Azahar en Senior 11.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, quien presidió la entrega de trofeos, ha elogiado a la organización por poner en marcha un evento que fomenta el deporte femenino en la ciudad y da visibilidad al talento femenino. El edil destacó que la cita ha servido también para presentar oficialmente a las jugadoras y equipos del CD Doña Blanca, que cuenta con más de 170 futbolistas.

El coordinador del campeonato, Juan Doello, indica que el CD Doña Blanca quiere consolidar este encuentro de forma que no solo promueva el fútbol femenino sino también refuerce el compromiso de El Puerto con la igualdad, el deporte base y el talento local. Desde el CD afirman que, en un contexto donde el fútbol sigue siendo mayoritariamente masculino, la entidad reafirma su apuesta por la igualdad y la inclusión a través de este torneo, que supone un escaparate perfecto para mostrar el crecimiento y consolidación del fútbol femenino en nuestra ciudad.