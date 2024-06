Gonzalo Ganaza Parra: "El asociacionismo ha decaído de una manera tremenda en los últimos años en El Puerto"

Gonzalo Ganaza Parra acaba de ser elegido nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto de Santa María, un cargo para el que fue elegido por aclamación en una asamblea celebrada el pasado mes de mayo. Su talante conciliador y sus dotes organizativas son bien conocidas en el mundo empresarial portuense, y tras una larga etapa al frente de otra conocida entidad local, la hermandad del Rocío, ha decidido dar el paso y ponserse a disposición de los empresarios portuenses para afrontar los retos del sector en los próximos cuatro años.

Pregunta.-Ha sido usted recientemente elegido presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto. ¿Cómo afronta el cargo?

Respuesta.-Con mucha ilusión, y teniendo en cuenta que hay mucho trabajo que hacer. Se han modificado los estatutos de manera que la elección de la junta directiva sea por un periodo de cuatro años, en lugar de dos coo antes, de modo que haya más tiempo para organizar una entidad que tiene bastante empaque y que ha perdido fuelle desde hace algunos años. Reconozco la labor de la anterior junta directiva pero creo que el asociacionismo en El Puerto ha decaído de una manera tremenda, y no solo a nivel empresarial. Solo hay que echar un vistazo a las asociaciones de comerciantes, que están en declive, y yo creo mucho en el asociacionismo y tenemos que hacerlo prosperar. Entre todos podremos hacer que la ciudad funcione. Hemos intentado crear un equipo con personas jóvenes, aunque también las hay con experiencia, y lo hemos renovado totalmente, debe haber un cambio generacional.

"Si todos los polígonos industriales tuvieran el suelo lleno estaríamos hablando de una ciudad diferente"”

P.-¿Goza de buena salud el tejido empresarial portuense?

R.-Sí, en El Puerto hay un tejido empresarial muy interesante en todos los sectores. Tenemos claro que queremos abrir las puertas a todos los sectores, tanto a las industrias de los polígonos como a las empresas hosteleras y al comercio, a los autónomos, aglutinar a todo el tejido empresarial. Queremos interactuar con todos los asociados y hacernos más presentes en la vida social de la ciudad. También ser un ente más cercano a la administración, ser una entidad social con fuerza y representación, creo que es algo esencial.

Gonzalo Ganaza, durante la entrevista. / D.C.

P.-La anterior junta directiva mantuvo algunos rifi-rafes con el gobierno municipal. ¿Hay buenas relaciones en estos momentos?

R.-Nos acabamos de reunir con Carmelo Navarro, el concejal delegado de Impulso Económico, y ya tuvimos una primera reunión con el alcalde, Germán Beardo. Ahora tenemos prevista una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas. Nuestra pretensión, a pesar de la ideología de cada uno, es ser apolíticos como entidad, tenemos que luchar por nuestras empresas y nuestra ciudad. Queremos acercanos a todo el mundo para sumar y tratar de tener un tejido productivo lo más sólido posible dentro de la provincia de Cádiz.

"Haber sido concejal me da la experiencia de saber lo que pueden hacer los políticos y sus limitaciones”

P. -Usted personalmente sabe bien cómo funciona la administración local, ya que fue concejal siendo alcalde Alfonso Candón. ¿Cree que le vendrá bien a la entidad esta experiencia?

R.-Ciertamente, no vamos a caer en la demagogia de pedir cosas que sabemos que no se pueden hacer por parte de las administraciones, sea el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía. Es verdad que yo tengo ese prisma y sé la dificultad que conlleva la burocracia en la administración, eso es experiencia de vida y a mí me ha servido mucho para conocer las instituciones y se las posibilidades que tiene el politico de colaborar y ayudar, y también sus limitaciones. Es una experiencia que todo el mundo debería tener alguna vez, porque al final sabes lo que hay dentro de una institución como el Ayuntamiento.

P.-¿Qué prioridades tiene El Puerto en estos momentos?

R.-Tengo que reconocer que se está haciendo un buen trabajo, la ciudad necesitaba un impulso y se están ejecutando ahora proyectos muy esperados, como el paseo fluvial por ejemplo, pero queda aún mucho trabajo por hacer. La situación del centro histórico es algo que hay que abordar y pedir colaboración a la Junta de Andalucía y a otras instituciones, porque es una situación de emergencia, todo ello sin desmerecer el trabajo que ya se está haciendo. Hay que impulsar también el polígono, es una pena que haya empreas interesadas en instalarse y no puedan hacerlo porque el suelo está en manos de propietarios que no lo ponen en uso, es algo que en su día se hizo mal y ahora pagamos las consecuencias. Ciudades como Jerez llenaron sus polígonos porque se obligaba a los propietarios a poner el suelo en uso en tiempo y forma, algo que aquí no ocurrió. Si nuestros polígonos estuvieran al cien por cien de actividad, estaríamos hablando de una ciudad totalmente distinta. Por otro lado, en cuanto al ámbito comercial en el centro de El Puerto, es necesario realizar una política diferente desde el Ayuntamiento, habría que poner en marcha incentivos fiscales a quienes abran un negocio, como ocurre en San Fernando, con buenos resultados. Hay herramientas que se pueden explorar, si se ve que funcionan en otros municipios.

P.-Los fondos europeos están suponiendo un balón de oxígeno para muchos municipios, y en el caso de El Puerto han servido para ejecutar proyectos ampliamente esperados como el paseo fluvial. ¿Cree que se deberían destinar más medios a la tramitación de estas ayudas, para evitar que se pierdan como ha ocurrido con los fondos Edusi para la pasarela peatonal sobre el río a la altura de la plaza de Las Galeras?

R.-Pues volvemos a lo que comentábamos antes, yo que he trabajado en el Ayuntamiento sé las dificultades que existen por la falta de personal. La plantilla municipal es algo que hay que reforzar. Con el plan de ajuste muchas plazas se vieron amortizadas y es necesario activarlas de nuevo. Es cierto que algunas no eran estrictamente necesarias, pero la mayoría sí que hacían falta para mantener la maquinaria municipal. El empresariado de El Puerto exige refuerzos para el área de Urbanismo, sobre todo para Licencias, y ya sabemos que se está intentando porque es algo necesario, también son ingresos para la ciudad.

P.-El PGOU se anuló y eso ha supuesto un revés para muchos empresarios. ¿Cree que se ha reaccionado bien tras este revés judicial?

R.-El PGOU es algo imprescindible y sé que se está trabajando para contar con el nuevo plan lo antes posible. Conozco al gabinete que ha hecho el avance y se está haciendo un buen trabajo. Es necesario poder contar cuanto antes con el nuevo planeamiento, es algo que esperamos todos los empresarios y la ciudadanía en general.

P.-Sí se ha impulsado el Plan Especial del Casco Histórico, y eso se está notando en el centro de la ciudad, con la rehabilitación de muchos edificios. ¿Cree que se dan las suficientes facilidades?

R.-Volvemos a las dificultades con el personal municipal, falta plantilla para agilizar las licencias, es necesario contar con más trabajadores en Urbanismo para generar riqueza en la ciudad, sobre todo ahora que ya no es necesari acudir a Cádiz para pedir una licencia, es una mejora importantísima.

P.-El sector turístico mueve también la economía local. ¿Está satisfecha la asociación con el actual modelo turístico que prima en la ciudad, con la proliferación de apartamentos turísticos?

R.-El tema de las viviendas turísticas es un debate ahora mismo muy en boga. Ya hay ciudades que se están replanteando este asunto y creo que es algo que deberíamos hacer también aquí, intentando regular la actividad porque hay mucha economía sumergida, y si no se regula nos cargamos el sector productivo. Hay que intentar apostar por un turismo de calidad, es cierto que todos sumamos, pero el turismo de calidad hay que cuidarlo y que los visitantes puedan venir a los hoteles y restaurantes, y no tanto a hacer botellón, que no es lo que El Puerto necesita. Es cierto que ahora se están construyendo dos nuevos hoteles en la Costa Oeste, una buena noticia porque en El Puerto faltan plazas hoteleras.

"No hay una receta mágica, pero si la hubiera sería la del trabajo y el esfuerzo, y no bajar la guardia”

P.-El apoyo a los emprendedores es fundamental para que las empresas puedan florecer. ¿Qué opinión tiene de este apoyo en la ciudad?

R.-Es un tema sobre el que tenemos que sentarnos y hablar. A Carmelo Navarro le hemos planteado la necesidad de incentivar a los emprendedores. También es muy importante la información, porque muchas veces los ciudadanos desconocen os incentivos que existen por parte de las administraciones. También desde la asociación queremos llegar a todo el tejido empresarial y hacer que las instituciones les hagan llegar su información, tenemos que trabajar de la mano. Seguro que entre todos seremos capaces de hacerlo.

P.-Tras la pandemia, cuando muchas empresas se vieron obligadas a cerrar, parece que se ha estabilizado la situación y hay una cierta bonanza. ¿Cuál es la receta mágica para que una empresa pueda prosperar?

R.-Pues la receta mágica no existe, pero si hablo de mi experiencia personal, la receta sería echarle muchas horas a tu proyecto, a tu empresa. La clave es el esfuerzo y el trabajo del empresario, no bajar la guardia y estar siempre pendiente. Vivimos en una sociedad en la que no se premia el escfuerzo, y eso es algo que debemos cambiar, en todos los sentidos, tanto en la formación como en el trabajo. Sin esfuerzo no hay recompensa.