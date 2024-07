La gira OT23 deslumbra en una noche repleta de ‘Historias por contar’

Entre cantos, lágrimas de emoción y una espera que parecía no tener fin, a las 22:00 horas del sábado comenzaron las casi tres horas que muchos jóvenes llevaban esperando desde el anuncio de la gira OT2023. Los accesos a la Plaza de Toros estaban custodiados por fanes 24 horas antes, donde muchos chicos y chicas parecían conocerse de toda la vida...La música mueve el mundo. A medida que la cola iba alargándose, los ya ‘veteranos’ fueron numerando en orden de llegada y así, rotulador en mano, cada persona tenía un número para evitar posibles malentendidos.

Muchos de los presentes revivían los nervios de la primera vez, pues repetían concierto, otros tantos saltaban de emoción ignorando el temblor de las piernas. Sevilla, Jerez, El Puerto, La Línea y Chiclana son algunos de los lugares desde donde masas se movilizaron para disfrutar de este concierto. Sin embargo, entre la multitud se escondían quiénes habían conducido casi 900 kilómetros, como es el caso de Yara y Cris, dos asturianas que expresaban que “merece mucho la pena haberse movido desde la otra punta del país porque se nota que lo dan todo por nosotros” y que el sentimiento se resumía en “lo bonito es que te hagan sentir tan en casa como cuando los ves por la tele”.

Alrededor de las 20:00 horas se abrieron las puertas y entonces comenzó la carrera por coger el mejor sitio. Da igual a dónde se dirigiera la mirada: el entusiasmo y agitación del público era casi tangibles, lo cual animaba hasta el punto de que en esa Plaza de Toros, antes del show, ya se había montado una fiesta, todos cantando y bailando al ritmo de canciones como ‘1000cosas’, ‘SloMo’ o ‘Padam Padam’. Los outfits no pasaron desapercibidos, los brillos, camisetas con el favorito y brazos pintados con mensajes como ‘OT’, ‘Ruslanazo’ y‘JJ’ fueron el código de vestimenta de los fans. Sin embargo, algunos complementos no pasaron desapercibidos: banderas de Andalucía y pancartas protagonizaron las dos horas previas al inicio del espectáculo, pues las risas eran contagiosas al leer mensajes como “Vendo a mi hermana por Violeta”.

Público del concierto en la gira OT23 / Germán Mesa

El público y su compromiso por animar se intensificó sobre las 22:00 horas, cuando se apagaron las luces para volver a iluminar, dando comienzo al primer tema ‘Libertad’, tras el cual se sucedieron tanto las actuaciones individuales como las grupales. Tanta era la intensidad que más de uno de los cantantes no pudo contener las lágrimas, como fue el caso de Salma, quien entonando el tema ‘Cuando zarpa el amor’ se paró a escuchar al público sobrecogida.

La calidad vocal y empatía de los 16 concursantes, Omar, Alex Márquez, Martin, Denna, Bea, Lucas, Juanjo, Suzete, Violeta, Salma, Ruslana, Chiara, Álvaro Mayo, Paul Thin, CrisB y Naiara, sorprendieron a todos los presentes, provocando manos al pecho, causando euforia y conmocionando a cada uno de los espectadores.

‘Dragón’ interpretada por Denna fue uno de los momentos más intensos de la noche, al igual que la actuación de Lucas y Naiara con ‘Corazón hambriento’, ‘I Kissed a Girl’ de la mano de Violeta y Chiara ‘Kiki’, ‘Unholy’ con el trío de Álvaro Mayo, Bea y Juanjo. Ruslana regaló su famoso dance break en ‘SloMo’, Juanjo y Martín compartieron su amor con el público bajo la interpretación de ‘God Only Knows’, Paul Thing sorprendió una vez más con su habilidad de rapear y cantar ‘Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57’. Omar fue uno de los primeros en actuar con el tema ‘La canción más hermosa del mundo’ y un claro ejemplo de que lo bueno no siempre va al final, pues su sensibilidad era casi palpable. CrisB deslumbró con la canción ‘¿Y cómo es él?’, Suzete y su espectacular interpretación de ‘A Song For You’ y la energía de Alex Márquez en ‘Bailemos’ hicieron de una noche de sábado un show espectacular, emocionante y sobrecogedor.

El broche de oro lo puso ‘Historias por contar’, el himno grupal. Sin embargo, el verdadero final fue cuando desde el público empezó a sonar el Himno de Andalucía y los artistas Denna, Alex, Violeta, Salma (procedentes de Granada, Córdoba y Málaga) junto con Chiara y Cris, entre otros, se unieron a todo el fandom para cantarlo, ¡qué mejor manera de cerrar la gira por Andalucía!