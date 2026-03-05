La Fundación Osborne y Afanas El Puerto y Bahía firman un convenio de colaboración para mejorar la empleabilidad

El presidente de la junta directiva de Afanas, Antonio Dueñas, y el director de la Fundación Osborne, Iván Llanza, han formalizado un convenio de colaboración para dar cobertura a los usuarios de la asociación sin ánimo de lucro más relevante de El Puerto de Santa María.

Afanas fue declarada de utilidad pública en 1997, condición por la que el gobierno reconoce el trabajo que hace en la sociedad y la importancia de esta función, para todos los ciudadanos. En estos casi 30 años ha contado con la colaboración de miles de personas y organismos públicos convirtiéndose en una institución referente en la provincia de Cádiz.

El acuerdo tiene como objetivo la participación responsable y voluntaria de los alumnos provenientes del CIMI 'Bahía de Cádiz', así como de los del CPM Rociera, CPM Avanza, GCE Las Aletas y el Centro de Formación Prelaboral 'Antonia García Morales', en el proceso de aprendizaje del oficio de camarero de sala y cocinero en la escuela gastro que la Fundación Osborne tiene activa desde el año 2020, en su sede situada en las instalaciones de la Bodega de Mora.

El programa de Escuela Gastro Osborne ha formado ya más de 250 alumnos, procedentes de 20 nacionalidades y con una edad media de 23 años, y tiene unas tasas de inserción laboral próximas al 95% en la hostelería de la provincia. Actualmente se pueden encontrar exalumnos trabajando en bares y restaurantes referentes de la hostería como son entre otros El Faro de El Puerto, Plato al Centro, Bodeguilla del bar Jamón, Er Betis, La Rufana, RCG Vistahermosa, La Micaela, Sushiton, Toro Tapas, El Ajedrez, Piparra, Catering Pablo Grosso y Momento Andaluz Catering.

La calidad de la formación tanto teórica como práctica está avalada por la Universidad de Cádiz, que a través de su Fundación otorga a los alumnos el título de experto universitario en 'Restauración e inclusión social: cocina, cultura y comunidad'.

Se trata de un proyecto social y colaborativo impulsado por la Fundación Osborne en el que participan más de diez entidades sociales, encabezadas por Nuevo Hogar Betania, como Diaconía, Movimiento por la Paz, Cruz Roja, Cáritas, Red Araña, Accem, y el Area de bienestar social del Ayuntamiento de El Puerto entre otras entidades, y cuenta con una red de colaboradores entre los que están Fundación La Caixa, Makro El Puerto, Café Candelas, Diputación de Cádiz, Diamond Seeds, Instituto de Idiomas, y otras empresas y restaurantes locales que brindan su apoyo.