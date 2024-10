La Flave se pregunta si el Ayuntamiento activó a tiempo el Plan de emergencias en El Puerto

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ se pregunta si el Ayuntamiento portuense ha activado a tiempo el Plan de emergencias de la ciudad, atendiendo a los avisos naranja y rojo establecidos por la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) y teniendo la experiencia de lo que ha ocurrido en Valencia y Castilla La Mancha.

La federación lamenta todos los daños que han sufrido vecinos y empresarios, en sus viviendas y sus establecimientos, puesto que han sido muchas las zonas afectadas por las fuertes lluvias que han caído en la ciudad entre la jornada de ayer y la mañana de este jueves. Pero también considera que el Ayuntamiento no ha actuado con diligencia y con previsión para rebajar las consecuencias de esta situación.

En primer lugar, la Flave lamenta la situación en la que se han visto envueltos los vecinos de la barriada de La Playa, puesto que en las obras del tanque de tormentas reventó una tubería, dejando a la barriada, incluso hasta altas horas de la tarde, sin agua. La federación lamenta que Apemsa y el propio Ayuntamiento no hayan previsto que esta situación se podía dar y cubrieran la tubería o se preocuparan por establecer unas medidas de seguridad ante la situación que se venía encima.

Además, la federación confía en que las luminarias de todas las calles portuenses respondan y no sufran daños debido a las lluvias, puesto que no sería la primera vez que el alumbrado se vería afectado tras las fuertes lluvias caídas en la ciudad. Y también se espera que el Ayuntamiento haya previsto esta posible situación y tenga preparados equipos de operarios municipales de urgencia para intentar paliar este hecho, si llega a ocurrir.

Por otro lado, la Flave no entiende cómo el equipo de Gobierno no ha previsto las posibles inundaciones que se podían dar, y como así ha ocurrido, en zonas ya históricas en las que esa situación se da año tras año, como Crucero Baleares, Crevillet, barriada de La Playa, avenida de la Constitución, Pozos Dulces, Ribera del Marisco, avenida de Valdelagrana, centro de la ciudad, parque de la Victoria, la zona del centro comercial El Paseo y barrios aledaños como la Cañada del Verdugo o Altos del Paseo, etc. En muchas de estas zonas, como denuncian vecinos y conductores, no han encontrado ni agentes de la policía municipal ni servicios de emergencia. Tampoco se entiende por qué no se han cerrado los colegios e institutos, puesto que cancelar gran parte de la actividad de la ciudad, especialmente la que no fuera necesaria, podría haber evitado males mayores.

Finalmente, la Flave lamenta "que el equipo de Gobierno no haya estado a la altura de las circunstancias, confiando en que esta noche la alerta roja no se cumpla, porque la ciudad se puede volver a ver envuelta en una situación similar a la de este miércoles, y entendiendo que la ciudad no está preparada para hacer frente a lo que pueda ocurrir, puesto que el equipo de Gobierno no está cumpliendo con su gestión".