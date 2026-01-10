La fiesta de los patios de El Puerto se celebrará del 14 al 17 de mayo

La bodega del Castillo de San Marcos acogió en la tarde-noche del viernes la presentación del cartel anunciador de la XVII edición de la Fiesta de los Patios, una cita ya imprescindible en el calendario portuense. En esta ocasión la autora del cartel ha sido la pintora Keka Raffo, que ha realizado uno de sus característicos paiprosaicos para anuncian una fiesta tan colorida como su reclamo.

Tras un accidentado comienzo del acto de presentación, en el que a la vicepresidenta de la asociación Amigos de los Patios le dio un ataque de risa tras confundir el nombre de la bodega anfitriona, el presidente de la entidad, José Ignacio Delgado Poullet, anunció a la autora, que salió a descubrir su obra junto al alcalde, Germán Beardo.

Keka Raffo explicó que "lo que yo hago es algo diferente, es un mosaico de papel realizado con trozos de revista que de lejos parece un óleo o una acuarela. Cuesta mucho hacerlo, es algo muy laborioso", explicó.

La autora, nacida en Chile y afincada en El Puerto desde 1984, cuenta con una dilatada trayectoria artística. Formada inicialmente en Diseño Industrial y en Publicidad y Marketing, comenzó en El Puerto su andadura pictórica a través de cursos municipales, profundizando en técnicas como el óleo, la acuarela, el pastel y el collage, hasta desarrollar su personal técnica. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera de España, ha sido seleccionada y premiada en diversos certámenes nacionales y sus obras forman parte de colecciones privadas, empresariales e institucionales, además de ilustrar portadas de libros.

Tras descubrirse el cartel, que gustó mucho al público asistente, el alcalde destacó que la Fiesta de los Patios es una de las actividades con más relevancia de la ciudad, ya que "detrás de cada patio hay familias, gente que cuida su propiedad". También anunció que para esta edición la Diputación provincial de Cádiz doblará su compromiso económico con la fiesta y ampliará su ámbbito de difusión a toda la provincia, "para que se proyecte la imagen de nuestra identidad más allá de El Puerto". Además el cartel estará presente en la próxima edición de la feria turística Fitur que se celebra este mes en Madrid.

José Ignacio Delgado Poullet anunció a continuación que este año la fiesta se dedica al teatro, y por este motivo en la presentación también se representó un sainete de los hermanos Álvarez Quintero, 'Ganas de reñir', a cargo de dos actores del grupo aficionado Sin límite. También hubo unas palabras de Juan Sancho, portuense de adpción, con sus impresiones sobre la ciudad y la fiesta de los patios.

El encargado de cerrar el acto fue el primer teniente de alcalde (ya que Beardo se había marchado tras su primera intervención), Javier Bello, quien recordó que la de los patios es "una fiesta que nace del pueblo" y que hay que abrir estos espacios para dárselos a conocer a las generaciones venideras, porque "reivindican una forma de vida".

La fiesta se celebrará este año entre los días 14 y 17 de mayo. Para concluir el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios dio a conocer un dato curioso, y es que el eucaipto arco-iris plantado por la entidad en Pocos Dulces ya mide más de siete metros, con un crecimiento aproximado de dos metros cada año.

Al término del acto se entregó una postal con el cartel anunciador y se ofreció una copa de vino.